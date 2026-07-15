ΑΚΕΛ για την 15η Ιουλίου: «Η ντροπή της προδοσίας θα συνοδεύει αιώνια τους φασίστες»

52 χρόνια από το φασιστικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου

Η ντροπή της προδοσίας θα συνοδεύει αιώνια τους φασίστες σε Ελλάδα και Κύπρο που συνέργησαν με την Τουρκία και αιματοκύλισαν τον λαό μας.

Η μαύρη επέτειος της 15η Ιουλίου υπενθυμίζει τη μεγαλύτερη προδοσία που υπέστη η Κύπρος και ο λαός της, με τη διενέργεια του φασιστικού πραξικοπήματος από τη Χούντα των Αθηνών και την ΕΟΚΑ Β΄ δίνοντας την σκυτάλη στην Τουρκία για να εισβάλει στο νησί μας. Ο κυπριακός λαός θυμάται σήμερα τα τανκς που με εντολή της Χούντας στράφηκαν ενάντια στο Προεδρικό, την Αρχιεπισκοπή και άλλα κρατικά κτίρια για να καταλύσουν τη δημοκρατική νομιμότητα και να δολοφονήσουν τον δημοκρατικά εκλεγμένο Πρόεδρο της χώρας. Θυμάται τις ορδές της γριβικής ΕΟΚΑ Β΄ που επέδραμαν σε κάθε χωριό και συνοικία της Κύπρου δολοφονώντας, βασανίζοντας, συλλαμβάνοντας αριστερούς και δημοκρατικούς Κύπριους.

Το πραξικόπημα για την ανατροπή της κυβέρνησης Μακαρίου δεν ήταν «άφρον» αλλά συνειδητή συνέργεια στο ΝΑΤΟϊκό σχέδιο για διαμελισμό της πατρίδας μας και για αυτό ακολουθήθηκε με την τουρκική εισβολή και τη ντε φάκτο διχοτόμηση του νησιού και του λαού μας. Ούτε ήταν «εμφύλιος σπαραγμός», αλλά παράνομη τρομοκρατική δράση μιας θλιβερής μειοψηφίας που με τα δολάρια της προδοσίας στράφηκε ενάντια στο σύνολο του λαού και τη νόμιμη κυβέρνηση της χώρας. Η προδοσία τους συνεχίστηκε αφού με την εκδήλωση της εισβολής, οι πραξικοπηματίες εγκατέλειπαν τα πεδία της μάχης, κρύβονταν στα μετόπισθεν κι επιδίδονταν σε δολοφονίες αριστερών, μακαριακών και αμάχων Τουρκοκυπρίων, αφήνοντας τα παιδιά του λαού μας στην άνιση και προδομένη αναμέτρηση με τον Αττίλα. Η ντροπή της προδοσίας θα συνοδεύει αιώνια τους φασίστες σε Ελλάδα και Κύπρο που αιματοκύλισαν την πατρίδα και τον λαό μας.

Το ΑΚΕΛ αποτίνει φόρο ευγνωμοσύνης, τιμής και σεβασμού στους αγωνιστές της Αντίστασης που υπερασπίστηκαν τη Δημοκρατία και αναμετρήθηκαν με την εοκαβήτικη τρομοκρατία, τον φασισμό και τους πραξικοπηματίες στις μάχες, στις φυλακές, στις ανακρίσεις, στα βασανιστήρια. Το ΑΚΕΛ υπενθυμίζει για ακόμα μια φορά το Ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων του Δεκεμβρίου 2022 το οποίο καλεί την κυβέρνηση και ολόκληρη την Πολιτεία να αποδίδει τιμές στους ήρωες της Δημοκρατικής Αντίστασης και να απέχει από κάθε είδους εκδηλώσεις τιμής του αρχηγού και μελών της ΕΟΚΑ Β΄ ή/και στελεχών της πραξικοπηματικής κυβέρνησης.

Το ΑΚΕΛ διαμηνύει προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν θα πάψει να υπερασπίζεται τη δημοκρατική μνήμη και τη ιστορική αλήθεια για την τραγωδία του 1974, απέναντι στην οργανωμένη παραχάραξη της αλήθειας από τη δεξιά και την ακροδεξιά. Ο αγώνας ενάντια στην ιστορική λήθη και στην ακροδεξιά είναι συστατικό στοιχείο της αντικατοχικής πάλης του κυπριακού λαού για λευτεριά, επανένωση και ειρήνη στον τόπο μας.