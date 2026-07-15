Αχιλλέας Δημητριάδης: Στόχος των διαρροών είναι να δαιμονοποιηθεί αυτό που ενδεχομένως θα προέλθει από τα ΗΕ - Δεν έχουμε συμφωνήσει τι ήταν το πραξικόπημα [Ηχητικό]

Στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 και 97.6 φιλοξενήθηκε, με αφορμή την επέτειο του πραξικοπήματος στην Κύπρο, ο δικηγόρος και πολιτικός Αχιλλέας Δημητριάδης, ο οποίος αναφέρθηκε στην ανάγκη να αποτυπωθούν με ειλικρίνεια τα γεγονότα του παρελθόντος, αλλά και στη σημασία που έχουν για την πορεία του Κυπριακού.

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Κληθείς να απαντήσει στο ερώτημα «Τι είναι το πραξικόπημα και τι θα πούμε στους νέους;», ο κ. Δημητριάδης ανέφερε ότι οι προσλαμβάνουσες της δικής του γενιάς είναι διαφορετικές και πως είναι δύσκολο να εξηγηθεί όχι μόνο τι συνέβη, αλλά κυρίως προς τα πού κατευθύνεται σήμερα η Κύπρος. Όπως είπε, το 1974, όταν σημειώθηκαν το πραξικόπημα και η τουρκική εισβολή, είχαν περάσει 52 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή, παρατηρώντας ότι τα γεγονότα μοιάζουν να επαναλαμβάνονται μέσα σε έναν κύκλο. «Ακόμη δεν έχουμε συμφωνήσει τι είναι το πραξικόπημα. Ούτε τα σχολεία το διδάσκουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Δημητριάδης σημείωσε ότι η αλήθεια αποτελεί το θύμα αυτής της υπόθεσης, υπογραμμίζοντας πως η κοινωνία δεν μπορεί ακόμη να εξηγήσει πώς οδηγήθηκε στο πραξικόπημα και στην εισβολή, αλλά ούτε και ποια πορεία ακολουθεί σήμερα. «Δεν έχουμε παιδεία, ούτε πολιτικούς για μια ενδεχόμενη λύση», είπε. Αναφερόμενος στην πρόταση για τη δημιουργία Επιτροπής Αλήθειας, υποστήριξε ότι και αυτή έπεσε θύμα της κατάστασης και παρέμεινε στο επίπεδο των προεκλογικών δεσμεύσεων. «Φοβόμαστε να δούμε την αλήθεια. Αυτή την αλήθεια του παρελθόντος, που θα είναι πυξίδα για το μέλλον», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν έγινε προσπάθεια να αποτυπωθούν σωστά τα γεγονότα και πως, για τον λόγο αυτό, καθίστανται δυσκολότερες οι προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού.

Σε σχέση με τις θέσεις υπέρ της επιστροφής σε ένα ενιαίο κράτος, ο κ. Δημητριάδης ήταν κατηγορηματικός ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Ερωτηθείς κατά πόσο μπορούμε να επιστρέψουμε στο ενιαίο κράτος, απάντησε: «Όχι, δεν μπορούμε». «Και αυτοί που το λένε, θέλουν να πάμε στο 1960 ή στο 1963, όταν έφυγαν οι Τουρκοκύπριοι;» διερωτήθηκε. Πρόσθεσε ότι ορισμένοι από όσους υποστηρίζουν αυτή τη θέση είναι, κατά την άποψή του, αδιάβαστοι, καθώς, εάν μελετούσαν το Σύνταγμα του 1960, θα διαπίστωναν ότι κατά τη δημιουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας έγιναν υποχωρήσεις.

Ερωτηθείς κατά πόσο η ελληνοκυπριακή πλευρά «χώνεψε» ποτέ όσα υπογράφηκαν το 1960, απάντησε ότι η συγκεκριμένη λέξη είναι η καταλληλότερη. «Ουδέποτε χωνέψαμε ότι η Ένωση δεν ήταν όπως τη θέλαμε και ότι η Ομοσπονδία είναι η λύση του Κυπριακού», ανέφερε. Ο κ. Δημητριάδης χαρακτήρισε, τέλος, επικίνδυνες τις διαρροές γύρω από το Κυπριακό, υποστηρίζοντας ότι στόχος τους είναι να δαιμονοποιηθεί αυτό που ενδεχομένως θα προέλθει από τα Ηνωμένα Έθνη. «Αν αυτοί που τα φέρνουν δεν θέλουμε να μας βοηθήσουν, τότε ποιοι θέλουμε να μας βοηθήσουν;» διερωτήθηκε.

Ακούστε την παρέμβαση του Αχιλλέα Δημητριάδη, στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 15-07-2026