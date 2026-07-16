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Συγκεκριμένες εισηγήσεις για το Κυπριακό, ζήτησε από την Επιτροπή Νεολαίας ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Καλωσορίζοντας τα μέλη της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «η συνάντηση μας γίνεται σε πολύ καλή χρονική στιγμή, ενόψει και εξελίξεων που έχουμε στο Κυπριακό, αλλά και του γεγονότος ότι αναγνωρίζεται από όλους η σημαντική δουλειά που κάνει η Τεχνική Επιτροπή Νεολαίας».

Στην περαιτέρω ενίσχυση της προσπάθειας της δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για τη Νεολαία, με συγκεκριμένες εισηγήσεις τις οποίες να θέσει επίσημα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης κατά τη συνάντηση του το απόγευμα της Πέμπτης με τα μέλη της Επιτροπής της ελληνοκυπριακής πλευράς.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, δεχόμενος στο Προεδρικό Μέγαρο τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής για τη Νεολαία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η συνάντηση «γίνεται σε πολύ καλή χρονική στιγμή, ενόψει και εξελίξεων που έχουμε στο Κυπριακό, αλλά και του γεγονότος ότι αναγνωρίζεται από όλους η σημαντική δουλειά που κάνει η Τεχνική Επιτροπή Νεολαίας».

«Ήταν κάτι που από την πρώτη στιγμή αποδεχθήκαμε, έγινε τελικά αποδεκτή και από την τουρκοκυπριακή πλευρά, και τα Ηνωμένα Έθνη επενδύουν πάρα πολύ σε αυτή την Επιτροπή, όπως και εμείς και η Ευρωπαϊκή Ένωση», πρόσθεσε.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι θα ήθελε σήμερα να ενημερωθεί για τις εργασίες της Επιτροπής.

«Ξέρω για τα δύο ταξίδια που έγιναν σε Ιορδανία και Βρυξέλλες, για κάποια προγράμματα, και να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε περισσότερο τη δική σας προσπάθεια, με συγκεκριμένες εισηγήσεις τις οποίες να θέσουμε και εμείς επίσημα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», υπογράμμισε. 

Εξάλλου, η Ε/κ επικεφαλής της Επιτροπής Αμαλία Αβραάμ, αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την ευκαιρία που τους δίνει να παρουσιάσουν το έργο της Επιτροπής, είπε ότι συνεδριάζουν κάθε δύο εβδομάδες στο Λήδρα Πάλας μαζί με τα μέλη της Επιτροπής από την τουρκοκυπριακή πλευρά.

«Υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία. Έχουμε αναπτύξει μια ειλικρινή σχέση μεταξύ μας», πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι υπάρχει «πάρα πολύ πεδίο προς συζήτηση, προς συνεργασία».

Ανέφερε επίσης ότι "κάποιες φορές υπάρχουν κάποια κωλύματα" αλλά πάντα αναζητούν τη λύση για να υλοποιήσουν τις δράσεις που θέλουν.   

Πηγή: ΚΥΠΕ

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