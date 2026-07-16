Στο Κακουργιοδικείο 36χρονος για την υπόθεση με τις απειλές και το μαχαίρι σε διαμέρισμα στη Λάρνακα

Ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας παρουσιάστηκε εκ νέου σήμερα 36χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απαγωγή και απειλή κατά δύο γυναικών με μαχαίρι σε διαμέρισμα στη Λάρνακα στις 25 Μαρτίου 2026. Η υπόθεση ορίστηκε για τις 27 Ιουλίου, οπόταν ο κατηγορούμενος αναμένεται να απαντήσει στις κατηγορίες. Μέχρι τότε θα παραμείνει υπό κράτηση ενώ η υπεράσπιση παρέλαβε το μαγνητοσκοπημένο μαρτυρικό υλικό για μελέτη.

Ο 36χρονος, ο οποίος είναι αφρικανικής καταγωγής, αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν αρπαγή/απαγωγή ατόμων με σκοπό τον περιορισμό τους, αρπαγή/απαγωγή με σκοπό την πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, απειλή βιαιοπραγίας, επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, άσκηση ψυχολογικής βίας, μαχαιροφορία και παράνομη είσοδο.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του κατηγορούμενου, Μιχάλη Σπαστρή, σήμερα του δόθηκε το μαγνητοσκοπημένο μαρτυρικό υλικό το οποίο αναφέρεται στις καταθέσεις.

Ο κ. Σπαστρής ανέφερε πως θα εξετάσει το σχετικό υλικό και ότι επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για τις 27 Ιουλίου οπόταν αναμένεται ο κατηγορούμενος να απαντήσει στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Ο κατηγορούμενος τελεί υπό κράτηση.

Υπενθυμίζεται ότι όπως είχε ανακοινωθεί από την Αστυνομία γύρω στις 15:30, την Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026 αυτή ανταποκρίθηκε σε περιστατικό σε πολυκατοικία στη Λάρνακα, όπου άνδρας βγήκε στο μπαλκόνι διαμερίσματος και φώναζε εκφράζοντας απειλές, ενώ είχε στην κατοχή του μαχαίρι.

Όπως διαπιστώθηκε «ο εν λόγω άνδρας ήταν στο διαμέρισμα μαζί με δύο γυναίκες, επίσης αφρικανικής καταγωγής, εναντίον των οποίων εξέφραζε απειλές».

Η σκηνή είχε αποκλειστεί από μέλη της Αστυνομίας και το περιστατικό έτυχε χειρισμού από διαπραγματευτές της Αστυνομίας, του κλιμακίου της ΜΜΑΔ.

Ο άντρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στα γραφεία του ΤΑΕ Λάρνακας, για περαιτέρω εξετάσεις ενώ οι δύο γυναίκες που βρίσκονταν μαζί του στο διαμέρισμα προληπτικά μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις.

ΚΥΠΕ