Ψηφιακή τηλεόραση: Τεχνικές αλλαγές και πιθανή οικονομική στήριξη μετά την ταλαιπωρία χιλιάδων πολιτών

Αλλαγές σε τεχνικές παραμέτρους του νέου προτύπου ψηφιακής τηλεόρασης θα γίνουν από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με στόχο να περιοριστούν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα προβλήματα λήψης τηλεοπτικού σήματος που παρουσιάστηκαν μετά τη μετάβαση στη νέα πλατφόρμα, δήλωσε την Πέμπτη ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Νικόδημος Δαμιανού, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο κυβερνητικής στήριξης πολιτών που επιβαρύνθηκαν οικονομικά.

Το θέμα εξετάστηκε σε έκτακτη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στην παρουσία του Υφυπουργού, κρατικών υπηρεσιών, εκπροσώπων καταναλωτών, τηλεοπτικών σταθμών και της Hellas Sat.

Ο κ. Δαμιανού είπε ότι η Κυβέρνηση δεν υποβάθμισε τα προβλήματα και, μετά την εμφάνισή τους, επανέφερε από τις 9 Ιουλίου την παράλληλη εκπομπή του παλιού σήματος για ακόμη τρεις μήνες.

Όπως ανέφερε, στον αρχικό σχεδιασμό δεν εκτιμήθηκε επαρκώς ο βαθμός στον οποίο τα τεχνικά χαρακτηριστικά της νέας πλατφόρμας θα επηρέαζαν τη λήψη εντός των οικιών, ιδιαίτερα όπου υπάρχουν φθαρμένα καλώδια ή προβληματικές εγκαταστάσεις.

«Από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα αλλάξουν ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά του προτύπου», είπε, προσθέτοντας ότι η μετάδοση θα παραμείνει σε υψηλή ευκρίνεια, αλλά θα καταστεί ευκολότερη η λήψη του σήματος ακόμη και με υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

«Αναμένουμε ότι αυτό θα επιλύσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα προβλήματα», ανέφερε.

Ο Υφυπουργός είπε ότι η μετάβαση ήταν αναγκαστική, καθώς η προηγούμενη πλατφόρμα λειτουργούσε επί 15 χρόνια, δεν μπορούσε να δεχθεί περαιτέρω επενδύσεις και η άδειά της έληγε, ενώ η Κύπρος ήταν η τελευταία χώρα στην Ευρώπη που παρέμενε στο παλιό πρότυπο.

«Έχω αναγνωρίσει ότι δεν καταφέραμε να εκτιμήσουμε το μέγεθος του προβλήματος», ανέφερε, σημειώνοντας ότι κατά το επόμενο τρίμηνο θα γίνει στοχευμένη ενημέρωση, λεπτομερέστερη καταγραφή των προβλημάτων και, όπου απαιτείται, επιτόπου τεχνική βοήθεια.

Για το ενδεχόμενο επιχορήγησης, είπε ότι η Κυβέρνηση θα αξιολογήσει εκ νέου το θέμα και «ενδέχεται να αποφασίσει μέτρα και προς αυτή την κατεύθυνση». «Αφήνω το ενδεχόμενο ανοικτό», πρόσθεσε.

Ανέφερε ακόμη ότι το κράτος δεν επιβαρύνθηκε με κόστος από την επαναλειτουργία της παλιάς πλατφόρμας, αφού η Hellas Sat ανέλαβε τη λειτουργία των μηχανημάτων και των πομπών της Velister.

Για πιθανή παράταση της παράλληλης μετάδοσης πέραν του τριμήνου, είπε ότι θα εξεταστεί κατά πόσο είναι τεχνικά εφικτή, επισημαίνοντας ότι ο παλιός εξοπλισμός έχει φθάσει στα όρια του χρόνου ζωής του.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου δήλωσε ότι η μετάβαση ταλαιπώρησε χιλιάδες πολίτες και εξέφρασε αμφιβολία κατά πόσο τα προβλήματα θα επιλυθούν εντός τριών μηνών.

Όπως είπε, δεν δόθηκε επαρκής μεταβατικός χρόνος και δεν υπήρξε σχεδιασμός για στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών που χρειάστηκε να αγοράσουν αποκωδικοποιητές, νέες συσκευές ή άλλο εξοπλισμό.

Ζήτησε να εξεταστεί η στήριξη των ευάλωτων ομάδων και η επέκταση της παράλληλης μετάδοσης, ενώ ανέφερε ότι προέκυψαν καταγγελίες για αισχροκέρδεια που πρέπει να διερευνηθούν.

Πρόσθεσε ότι η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού δεν κλήθηκε στη συνεδρία εκ παραδρομής και θα κληθεί σε επόμενη.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Χαράλαμπος Πάζαρος είπε ότι η μετάβαση δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένη από τη στιγμή που άφησε χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς σήμα. Τόνισε ότι η τηλεόραση αποτελεί βασικό μέσο ενημέρωσης και καθημερινής συντροφιάς για ηλικιωμένους και ευάλωτους πολίτες και ζήτησε πλήρη αποκατάσταση του προβλήματος χωρίς πρόσθετο κόστος.

Πρόσθεσε ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόστηκαν μακρύτερες μεταβατικές περίοδοι και σχέδια επιδότησης εξοπλισμού για ευάλωτες ομάδες, πρακτικές που, όπως είπε, δεν ακολουθήθηκαν στην Κύπρο.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαΐδης είπε ότι ο Υφυπουργός παραδέχθηκε την αποτυχία του αρχικού σχεδιασμού και σημείωσε ότι, επειδή οι πολίτες δεν είχαν επιλογή ως προς τη μετάβαση, το κράτος πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του.

Ζήτησε συγκεκριμένο σχέδιο για το επόμενο τρίμηνο, μηχανισμό τεχνικής στήριξης και εξέταση αναδρομικής οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που ήδη επιβαρύνθηκαν.

Άσκησε, επίσης, έντονη κριτική στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, διερωτώμενος πού μπορεί να απευθυνθεί πολίτης που υπερχρεώθηκε ή εξαπατήθηκε από τεχνικό.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου είπε ότι μια υποχρεωτική τεχνολογική μετάβαση μετατράπηκε σε ταλαιπωρία, οικονομική επιβάρυνση και ευκαιρία αισχροκέρδειας. Αναφερόμενος στην επίκληση της ελεύθερης αγοράς, έκανε λόγο για «ελεύθερη ασυδοσία» και ζήτησε αναδρομική στήριξη ευάλωτων πολιτών, έλεγχο της αγοράς και ομάδα επιτόπου τεχνικής υποστήριξης.

Είπε ακόμη ότι πολλοί ηλικιωμένοι και πολίτες που ζουν μόνοι δεν έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν χωρίς βοήθεια στις αναγκαίες τεχνικές αλλαγές.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Εφραίμ Χρίστου ζήτησε να διευκρινιστεί γιατί η μετάβαση εφαρμόστηκε μέσα σε περίοδο μόλις τριών μηνών.

Ο αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΕΛΑΜ Ανδρέας Παπαχαραλάμπους ζήτησε συγκεκριμένο οδικό χάρτη, μέτρα για την αισχροκέρδεια και εξέταση αναδρομικής στήριξης, ενώ έθεσε και το ερώτημα γιατί μετά τον επανασυντονισμό εμφανίστηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις τουρκικά κανάλια.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου χαρακτήρισε θετική την αναγνώριση των προβλημάτων από τον Υφυπουργό, καθώς και την παράταση λειτουργίας της παλιάς πλατφόρμας και τις τεχνικές ρυθμίσεις που προωθούνται. Ανέφερε ακόμη ότι ο Υφυπουργός άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο οικονομικής στήριξης, ιδιαίτερα για συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες.

Χαρακτήρισε, παράλληλα, εποικοδομητική τη συνεδρία και εκτίμησε ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν μπορούν να οδηγήσουν σε θετικό αποτέλεσμα.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Αδάμος Ασπρής ζήτησε επανεξέταση της διαδικασίας, των εμπλεκόμενων φορέων και των τεχνικών δοκιμών, ώστε να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη.

Η Βουλευτής του ΑΛΜΑ Ειρήνη Χαραλαμπίδου διερωτήθηκε κατά πόσο υπάρχει ζήτημα τεχνοκρατικής επάρκειας και είπε ότι πολίτες χωρίς συνδρομητική τηλεόραση επιβαρύνθηκαν με κόστος τεχνικού από €50 μέχρι €100, πέραν του αποκωδικοποιητή.

Ο Βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Δημήτρης Σούγλης απέδωσε ευθύνες στο Υφυπουργείο για τον σχεδιασμό της μετάβασης και έκανε λόγο για περιστατικά αισχροκέρδειας, πώληση χαμηλής ποιότητας αποκωδικοποιητών και επιβάρυνση πολιτών που αναγκάστηκαν να αγοράσουν νέο εξοπλισμό ή τηλεοράσεις.

Εξέφρασε αμφιβολία κατά πόσο η κατάσταση θα διορθωθεί εντός του επόμενου τριμήνου και ζήτησε αποζημίωση και στήριξη για ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, χαμηλοσυνταξιούχους και άλλες ευάλωτες ομάδες.

Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή είπε ότι η Υπηρεσία δεν καθορίζει τιμές και ότι ζητήματα συμπράξεων ή κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού.

Διευκρίνισε ότι μπορεί να εξετάζει παράπονα για ελαττωματικούς αποκωδικοποιητές, εγγυήσεις και παραπλανητικές πρακτικές, αλλά δεν είχε λάβει καταγγελίες για το συγκεκριμένο θέμα.

Μετά τις παρεμβάσεις των Βουλευτών, ανέφερε ότι η Υπηρεσία θα εξετάσει κατά πόσο υπάρχουν επαρκή στοιχεία για αυτεπάγγελτη έρευνα.

Εκπρόσωπος του Παγκύπριου Συνδέσμου Καταναλωτών είπε ότι μέσα σε μία εβδομάδα ο Σύνδεσμος δέχθηκε τριψήφιο αριθμό τηλεφωνημάτων.

Κατήγγειλε ότι αποκωδικοποιητές που προηγουμένως πωλούνταν περίπου €18 έφθασαν να πωλούνται μέχρι και €50, ενώ ανέφερε και περιπτώσεις υπερθέρμανσης συσκευών, οι οποίες διαβιβάστηκαν στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Πρόσθεσε ότι πολίτες πλήρωσαν για αποκωδικοποιητές, τεχνικούς, καλώδια και κεραίες, χωρίς να υπάρχει σαφής μηχανισμός αποζημίωσης.

Ο Γιώργος Χίνης, εκ μέρους του ΡΙΚ, απέδωσε το πρόβλημα στην προσπάθεια ένταξης πολλών τηλεοπτικών προγραμμάτων σε κάθε συχνότητα και είπε ότι αναμένεται να αντιμετωπιστεί με τεχνική αλλαγή.

Ο Στέλιος Μαλέκκος, εκ μέρους του ΑΝΤ1 Κύπρου, ζήτησε να αξιοποιηθεί πλήρως η τρίμηνη περίοδος και να υπάρξει σαφής ενημέρωση του κοινού για τα προβλήματα, τους τρόπους επίλυσής τους και το σχετικό κόστος.

Ο Χρύσανθος Τσουρούλλης, εκ μέρους του Sigma TV, άσκησε κριτική στη διαχρονική διαχείριση των τηλεοπτικών συχνοτήτων, αναφέροντας ότι το κράτος εισέπραξε €45 εκατομμύρια από τη διάθεση φάσματος για το 5G χωρίς να επανεπενδύσει τα χρήματα στην τηλεοπτική πλατφόρμα.

Η Κωνσταντίνα Δρουσιώτη, εκ μέρους του Plus TV, είπε ότι η μετάβαση χρειάζεται χρόνο και ότι πρέπει να στηριχθούν τόσο οι πολίτες όσο και τα τηλεοπτικά κανάλια.

Ο Αχιλλέας Δημητρίου, εκ μέρους του Capital TV, άσκησε κριτική στον σχεδιασμό της ψηφιακής μετάβασης από το 2011 και είπε ότι μέρος του σημερινού προβλήματος προέκυψε επειδή επιχειρήθηκε να μεταδίδονται περισσότερα τηλεοπτικά κανάλια από όσα μπορούσε να υποστηρίξει ο συγκεκριμένος τεχνικός σχεδιασμός χωρίς να επηρεάζεται η ευκολία λήψης του σήματος.

Ο Πέτρος Πέτρου, εκ μέρους του Alpha Κύπρου, είπε ότι η τρίμηνη περίοδος ήταν ανεπαρκής και ζήτησε μεγαλύτερη ευελιξία και πιθανή παράταση της παράλληλης μετάδοσης.

Ο Πέτρος Θεοχαρίδης, εκ μέρους της Hellas Sat, είπε ότι το νέο δίκτυο κατασκευάστηκε με σύγχρονες τεχνολογίες και υψηλές προδιαγραφές, οι οποίες επιβεβαιώνονται από συνεχείς μετρήσεις.

Ανέφερε ότι η Hellas Sat παρέλαβε την 1η Ιουλίου ένα «σχεδόν νεκρό σύστημα», το οποίο χρειαζόταν επαναρύθμιση και επανεκκίνηση για να λειτουργήσει παράλληλα με τη νέα πλατφόρμα.

Πρόσθεσε ότι η Hellas Sat ανέλαβε εξ ολοκλήρου το κόστος αποκατάστασης και λειτουργίας της παλιάς πλατφόρμας, ότι τέθηκαν σε λειτουργία τρεις πρόσθετοι αναμεταδότες και ότι θα γίνουν περαιτέρω παρεμβάσεις σε κοινότητες με προβλήματα κάλυψης.

ΚΥΠΕ