Η «τουρκική λύση» στο Κυπριακό και ποιοι την υποστηρίζουν;

Η συζήτηση για μια νέα πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών στο Κυπριακό άρχισε, σχεδόν αντανακλαστικά, με τον ίδιο κουραστικό τρόπο που άρχισαν όλες οι προηγούμενες. Πριν καν υπάρξει επίσημο κείμενο, άρχισαν οι καταγγελίες για «τουρκικό σχέδιο», «ξεπούλημα» και «προδοσία». Η πρόσφατη δημοσιογραφική πληροφορία ότι η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, εξετάζει μια πιο χαλαρή ομοσπονδιακή δομή, με περιορισμένες κεντρικές αρμοδιότητες και δύο ισχυρά συνιστώντα κρατίδια, πυροδότησε ξανά τους γνωστούς φόβους οι οποίοι άρχισαν να εντείνονται μετά την ανακοίνωση ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες θα πραγματοποιήσει τριήμερη επίσκεψη στην Κύπρο. Στην πραγματικότητα κανένας δεν κατέθεσε επίσημο σχέδιο του ΟΗΕ, όλοι όμως αναγνωρίζουν ότι οι παλαιότερες φόρμουλες που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο απορρίφθηκαν, θα πρέπει στο πλαίσιο ενός νέου σχεδίου, να τεθούν υπό αναθεώρηση, με γνώμονα αυτό που πολλές φορές είπε η κ. Ολγκίν, «ότι πλέον όλοι πρέπει να σκεφτούμε έξω από το κουτί». Αυτό δεν σημαίνει ότι οι πληροφορίες πρέπει να αγνοηθούν, ούτε ότι οποιαδήποτε φόρμουλα βαφτιστεί «ομοσπονδία» είναι αυτομάτως αποδεκτή. Η σοβαρή κριτική είναι απαραίτητη. Άλλο, όμως, η εξέτασ...