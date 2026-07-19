Ποιος θα είναι ο υποψήφιος της κεντροδεξιάς: Η μάχη που φτάνει μέχρι τον Β΄ γύρο των Προεδρικών Εκλογών

Η Αννίτα Δημητρίου προετοιμάζεται για τις επόμενες προεδρικές εκλογές, συγκροτώντας σταδιακά γύρω της έναν μηχανισμό από στελέχη με πολιτική, επικοινωνιακή και τεχνοκρατική εμπειρία. Αυτό είναι αρκετό για να αναδειχθεί σε βασικό υποψήφιο της κεντροδεξιάς ενόψει Προεδρικών; Ο Νίκος Χριστοδουλίδης επιχειρεί με εργαλείο τον επερχόμενο ανασχηματισμό να μπει στην τελική ευθεία των Προεδρικών και να θέσει τις βάσεις για την προσέλκυση ενός πολυσυλλεκτικού ακροατηρίου όπως έκανε στις Προεδρικές του 2023. Θα είναι τόσο εύκολη αυτή η προσπάθεια όσο ήταν το 2023; Ο Αβέρωφ Νεοφύτου ετοιμάζεται να κατέλθει στη βάση του κόμματος με συνυποψηφίους την Αννίτα Δημητρίου και τον Γιώργο Παμπορίδη για να διεκδικήσει το χρίσμα του υποψηφίου του κόμματος; Μπορεί να περάσει; Το ΔΗΚΟ και η ηγεσία του προβληματίζεται κατά πόσον θα κινηθεί με τον ΔΗΣΥ ή τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Μήπως η λύση είναι να κατέλθει ξανά ο Νικόλας υποψήφιος; Η μάχη εν ολίγοις για το ποιος υποψήφιος από τον χώρο της κεντροδεξιάς θα περάσει στον Β΄...