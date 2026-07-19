Η Αννίτα Δημητρίου προετοιμάζεται για τις επόμενες προεδρικές εκλογές, συγκροτώντας σταδιακά γύρω της έναν μηχανισμό από στελέχη με πολιτική, επικοινωνιακή και τεχνοκρατική εμπειρία. Αυτό είναι αρκετό για να αναδειχθεί σε βασικό υποψήφιο της κεντροδεξιάς ενόψει Προεδρικών; Ο Νίκος Χριστοδουλίδης επιχειρεί με εργαλείο τον επερχόμενο ανασχηματισμό να μπει στην τελική ευθεία των Προεδρικών και να θέσει τις βάσεις για την προσέλκυση ενός πολυσυλλεκτικού ακροατηρίου όπως έκανε στις Προεδρικές του 2023. Θα είναι τόσο εύκολη αυτή η προσπάθεια όσο ήταν το 2023; Ο Αβέρωφ Νεοφύτου ετοιμάζεται να κατέλθει στη βάση του κόμματος με συνυποψηφίους την Αννίτα Δημητρίου και τον Γιώργο Παμπορίδη για να διεκδικήσει το χρίσμα του υποψηφίου του κόμματος; Μπορεί να περάσει; Το ΔΗΚΟ και η ηγεσία του προβληματίζεται κατά πόσον θα κινηθεί με τον ΔΗΣΥ ή τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Μήπως η λύση είναι να κατέλθει ξανά ο Νικόλας υποψήφιος; Η μάχη εν ολίγοις για το ποιος υποψήφιος από τον χώρο της κεντροδεξιάς θα περάσει στον Β΄...
Ποιος θα είναι ο υποψήφιος της κεντροδεξιάς: Η μάχη που φτάνει μέχρι τον Β΄ γύρο των Προεδρικών Εκλογών
Το 2023 η συντριπτική πλειοψηφία του ΕΛΑΜ στήριξε στον Β΄ γύρο τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Σήμερα οι σχέσεις είναι ακόμα καλύτερες αλλά το πρόβλημα είναι αλλού. Ο Πρόεδρος δεν χρειάζεται το 2028 τις ψήφους του ΕΛΑΜ στον Γ΄ γύρο, αλλά στον Α΄ γύρο των εκλογών
Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.