Το Κυπριακό πέρα από συνθήματα: Ο δρ Κώστας Παρασκευά στον «Π» για τη λειτουργία του κράτους, τη διάβρωση των θεσμικών αντιβάρων, το σημερινό status quo

Το Κυπριακό δεν παραμένει άλυτο μόνον λόγω των διαφωνιών γύρω από την πολιτική ισότητα, την ασφάλεια ή το εδαφικό αλλά και εξαιτίας της αδυναμίας της κοινωνίας να αντιμετωπίσει τις δύσκολες αλήθειες του, υποστηρίζει ο συνταγματολόγος Κώστας Παρασκευά. Με αφορμή τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ο δρ Παρασκευά, αναπληρωτής καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και πρόεδρος του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, αναλύει τις θεσμικές συνέπειες της συνταγματικής εκκρεμότητας από το 1964, τον ρόλο του Δικαίου της Ανάγκης, τις προκλήσεις της ομοσπονδιακής λύσης και προειδοποιεί ότι το σημερινό status quo δεν συνιστά ασφαλή ή βιώσιμη προοπτική. Επιπλέον, αναδεικνύει υποσυζητημένα θέματα, όπως η αποδυνάμωση των θεσμικών αντιβάρων, ο ρόλος του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου του 1960, το πώς σχεδιάζεται ένα λειτουργικό κράτος, τι σημαίνει πολιτική ισότητα στην πράξη. Έλλειψη εμπιστοσύνης Γιατί παραμένει άλυτο το κυπριακό πρόβλημα μετά από τόσα χρόνια; Καταρχάς, επιτρέψτε μου να πω πόσο σημαντικές ήταν, τελικά, οι Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου αφού μετά την κατάρρευση τής εγκαθίδρυσης της συνταγματικής τάξης, το 1964, έκτοτε τα εμπλεκόμενα μέρη και για πάνω από έξι δεκαετίες δεν μπόρεσαν να εξεύρουν κοινά αποδεκτή λύση. Παρά τους πολλούς γύρους διαπραγματεύσεων, το Κυπριακό παραμένει ένα σύνθετο πολιτικό πρόβλημα που χαρακτηρίζεται από ιστορική δυσπιστία και αντικρουόμενα συμφέροντα. Αγκάθια απροσπέραστα μέχρι σήμερα είναι, για παράδειγμα, η πολιτική ισότητα και ο διαμοιρασμός της εξουσίας, η ασφάλεια και οι εγγυήσεις, το περιουσιακό, το εδαφικό, ακόμη και αυτή η ίδια η μορφή της λύσης. Πέρα όμως από τις τεχνικές και νομ...