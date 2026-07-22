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| Πολιτική

Στις 7 και 8 Νοεμβρίου η 28η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Λάρνακας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Συνδιάσκεψης θα προηγηθεί διάλογος τόσο μεταξύ των μελών του ΑΚΕΛ όσο και με την ευρύτερη κοινωνία της Λάρνακας.

Την πραγματοποίηση της 28ης Επαρχιακής Συνδιάσκεψης του ΑΚΕΛ Λάρνακας στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2026 αποφάσισε η ολομέλεια της Επαρχιακής Επιτροπής του κόμματος, η οποία συνήλθε στις 21 Ιουλίου.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Συνδιάσκεψης θα προηγηθεί διάλογος τόσο μεταξύ των μελών του ΑΚΕΛ όσο και με την ευρύτερη κοινωνία της Λάρνακας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν τα κοινωνικά, οικονομικά και άλλα ζητήματα που απασχολούν την πόλη και την επαρχία, ενώ θα γίνει ανασκόπηση της δράσης που ανέπτυξε το ΑΚΕΛ Λάρνακας κατά την προηγούμενη περίοδο.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του δημόσιου και εσωκομματικού διαλόγου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν οι θέσεις της επαρχιακής οργάνωσης, καθώς και οι βασικοί άξονες της πολιτικής και οργανωτικής πορείας που θα ακολουθήσει τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Η Συνδιάσκεψη αποτελεί το ανώτατο σώμα της επαρχιακής οργάνωσης και αναμένεται να καθορίσει τις προτεραιότητες και τους στόχους του ΑΚΕΛ Λάρνακας για την επόμενη περίοδο.

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