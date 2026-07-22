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Με μηνύματα στο Viber έκλεισε ο κύκλος Ζαρούνα στο ΑΛΜΑ: «Επιθυμία του Οδυσσέα Μιχαηλίδη»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Με ανάρτηση στο facebook ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το κόμμα ΑΛΜΑ ο διεθνολόγος Πέτρος Ζαρούνας

Τον τερματισμό της πολιτικής του συμπόρευσης με το ΑΛΜΑ ανακοίνωσε ο διεθνολόγος Πέτρος Ζαρούνας, έπειτα, όπως αναφέρει, από ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων στο Viber με τον επικεφαλής του κινήματος, Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Ζαρούνας ανέφερε ότι η συνεργασία του με το ΑΛΜΑ έφτασε «ξαφνικά και επίσημα στο τέρμα της», μετά την επικοινωνία που είχε μέσω Viber με τον κ. Μιχαηλίδη στις 14 Ιουλίου 2026.

Όπως σημείωσε, η εξέλιξη προέκυψε έπειτα από σχετική επιθυμία που εξέφρασε ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ, την οποία ο ίδιος επέλεξε να σεβαστεί.

Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι η αποχώρησή του από το ΑΛΜΑ δεν σηματοδοτεί και το τέλος της συμμετοχής του στα δημόσια πράγματα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πέτρος Ζαρούνας κατήλθε ως υποψήφιος βουλευτής με το ψηφοδέλτιο του ΑΛΜΑ στην επαρχία Λάρνακας.

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