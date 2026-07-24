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| Πολιτική

Συνέρχεται στις 10:00 το πρωί το Εθνικό Συμβούλιο, λίγο πριν την κάθοδο Γκουτέρες - Ο Μάικ Σπανός θα εκπροσωπησει τον Φειδία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας, Το κόμμα θα εκπροσωπήσει ο Μάικ Σπάνος, ως αντιπρόσωπος του.

Συνεδριάζει σήμερα το Εθνικό Συμβούλιο στις 10.00 το πρωί υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, για ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών και συζήτηση ενόψει της επίσκεψης στην Κύπρο του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αναμένεται να μεταβεί στην Αθήνα το Σάββατο για συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ενόψει της επίσκεψης Γκουτέρες.

Εξάλλου, για ενδεχόμενη συνάντηση το Σάββατο και με τον ειδικό απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ραφαέλε Φίτο, μετά την αντίστοιχη με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας στην Αθήνα, έκανε λόγο την Πέμπτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ενώ ανέφερε ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί και μία συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν πριν τη συνάντηση με τον Αντόνιο Γκουτέρες.

Επιπλέον, στην Άγκυρα αναμένεται σήμερα, Παρασκευή η Μαρία Άνχελα Ολγκίν για συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, ενόψει της επίσκεψης του Γκουτέρες στην Κύπρο στις 27-29 Ιουλίου. Στη συνάντηση εκτιμάται ότι θα εξεταστούν οι τελευταίες διπλωματικές εξελίξεις στο Κυπριακό, οι θέσεις των εμπλεκόμενων πλευρών, καθώς και η ατζέντα της επίσκεψης του επικεφαλής του διεθνούς οργανισμού στην Κύπρο.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας, Το κόμμα θα εκπροσωπήσει ο Μάικ Σπάνος, ως αντιπρόσωπος του.

Mε βίντεο που δημοσίευσε χθες το απόγευμα ο κ. Παναγιώτους, ανέφερε ότι ο ίδιος αναγνωρίζει πως δεν γνωρίζει αρκετά ώστε να συμβουλέψει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, γι’ αυτό και έλαβε αυτή την απόφαση, ενόψει και της επικείμενης επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Στο ίδιο βίντεο, ο κ. Παναγιώτου διευρκίνησε πως ο κ. Σπανός δεν είναι μέλος του κόμματος, αλλά αποτελεί έναν άνθρωπο που εκτιμά και ζητά τις συμβουλές του σε διάφορα θέματα.

Με πληροφορίες από το ΚΥΠΕ

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