Φειδίας Παναγιώτου: Δεν πάει στο Εθνικό Συμβούλιο γιατί «δεν ξέρει» το Κυπριακό – Στέλνει τον Μάικ Σπανό

Σε μια κίνηση που αναμένεται να προκαλέσει έντονες πολιτικές συζητήσεις προχώρησε ο Πρόεδρος της «Άμεσης Δημοκρατίας», Φειδίας Παναγιώτου. Με βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοίνωσε την απόφασή του να μην παρευρεθεί στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου, παραδεχόμενος δημόσια πως δεν κατέχει επαρκείς γνώσεις για το Κυπριακό πρόβλημα. Σύμφωνα με τον κ. Παναγιώτου, η Άμεση Δημοκρατία θα εκπροσωπηθεί στο σώμα από τον γνωστό οικονομολόγο και επιχειρηματία Μάικ Σπανό.

«Δεν έχω τις απαραίτητες γνώσεις»

Στο σχετικό οπτικοακουστικό υλικό, ο ευρωβουλευτής και πρόεδρος του κόμματος εξήγησε με ειλικρίνεια τους λόγους της απουσίας του Συγκεκριμένα, παραδέχθηκε ότι δεν γνωρίζει σε βάθος το εθνικό ζήτημα. Τόνισε επίσης πως επειδή πρόκειται για ένα κρίσιμο εθνικό θέμα, θεωρεί ορθότερο να στείλει κάποιον με τις κατάλληλες γνώσεις. Διευκρίνισε μάλιστα ότι ο Μάικ Σπανός δεν είναι στέλεχος του κόμματος, αλλά μια προσωπικότητα που εκτιμά για το υπόβαθρό του στην οικονομία και το Κυπριακό.