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«Έπιασε δουλειά» η ομάδα Κυπριακού του ΔΗΣΥ – Στο ραντάρ της Πινδάρου η νέα κινητικότητα στο Κυπριακό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η Συμβουλευτική Ομάδα Κυπριακού του κόμματος αξιολόγησε τα νέα δεδομένα και τις προοπτικές που διαμορφώνονται, επαναβεβαιώνοντας τη στήριξή της στην επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου.

Τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και τα δεδομένα που διαμορφώνονται ενόψει της επικείμενης επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο εξέτασε η Συμβουλευτική Ομάδα Κυπριακού του Δημοκρατικού Συναγερμού, η οποία συνεδρίασε την Παρασκευή στην παρουσία της προέδρου του κόμματος, Αννίτας Δημητρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, κατά τη συνεδρία έγινε ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων υπό το φως και των όσων συζητήθηκαν στη σημερινή συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου.

Η Συμβουλευτική Ομάδα αξιολόγησε επίσης τις προοπτικές που δημιουργούνται από τη νέα κινητικότητα στο Κυπριακό, ενόψει των επαφών που αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Όπως αναφέρει ο Δημοκρατικός Συναγερμός, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και προσεγγίζει τη συγκεκριμένη συγκυρία «με σοβαρότητα και υπευθυνότητα», παραμένοντας προσηλωμένος στον στόχο της επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, επαναλαμβάνει τη θέση του υπέρ μιας συνολικής, λειτουργικής και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, η οποία, όπως σημειώνει, πρέπει να κινείται εντός του συμφωνημένου πλαισίου, των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς κατοχικά στρατεύματα, μονομερή επεμβατικά δικαιώματα και αναχρονιστικές εγγυήσεις.

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ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

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