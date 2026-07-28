Η κοινωνία των πολιτών στέλνει μήνυμα: 108 οργανώσεις στηρίζουν τις προσπάθειες Γκουτέρες και ζητούν λύση του Κυπριακού

Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν 108 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, πολιτικά κόμματα και άλλοι φορείς από τις δύο πλευρές του διαχωρισμού, με αφορμή την πρώτη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο.

Στην ανακοίνωσή τους καλωσορίζουν τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και εκφράζουν την εκτίμησή τους για τις συνεχείς προσπάθειές του με στόχο την υπέρβαση του αδιεξόδου που επικρατεί στη διαπραγματευτική διαδικασία για το Κυπριακό από το 2017.

Όπως αναφέρουν, ο κ. Γκουτέρες έχει όλα αυτά τα χρόνια επικεντρωθεί στην προώθηση των συμφερόντων του κυπριακού λαού στο σύνολό του, ενώ επισημαίνουν ότι η νέα πρωτοβουλία του πραγματοποιείται σε ένα ιδιαίτερα ρευστό και ασταθές διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον.

Οι οργανώσεις δηλώνουν ότι στηρίζουν τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα και εκφράζουν την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν να το πράττουν μέχρι να καταστεί δυνατή η επανέναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι στόχος παραμένει η επανένωση της Κύπρου στη βάση μιας Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως προβλέπεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η βάση για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει τον σεβασμό των συγκλίσεων που επιτεύχθηκαν μέχρι το Κραν Μοντανά, με τις δύο πλευρές να επικεντρώνονται στα εκκρεμή ζητήματα, όπως αυτά περιγράφονται στο πλαίσιο των έξι σημείων του Γενικού Γραμματέα. Τονίζεται επίσης ότι η διαπραγματευτική διαδικασία θα πρέπει να είναι προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα και να διεξάγεται με αίσθηση του επείγοντος.

Οι 108 οργανώσεις εκφράζουν ακόμη τη βαθιά απογοήτευσή τους για την έλλειψη προόδου στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της διάνοιξης νέων σημείων διέλευσης.

Όπως αναφέρουν, η διάνοιξη οποιουδήποτε σημείου διέλευσης είναι προς όφελος όλων των Κυπρίων και δεν θα πρέπει να τίθεται θέμα αμοιβαιότητας.

Παράλληλα, εκφράζουν απογοήτευση και για τη μη πρόοδο στο πρόγραμμα «IMAGINE», το οποίο χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα σημαντικό για τη νεότερη γενιά της Κύπρου, καλώντας τους ηγέτες να προχωρήσουν στην υλοποίηση όλων των ουσιαστικών Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που έχουν συζητηθεί μέχρι σήμερα.

Καταλήγοντας, οι οργανώσεις επισημαίνουν ότι η επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία για το Κυπριακό και επαναλαμβάνουν την αποφασιστικότητά τους να στηρίξουν την επανένωση του νησιού στη βάση ενός ομοσπονδιακού συστήματος διακυβέρνησης, ώστε, όπως αναφέρουν, να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια ειρηνική Κύπρο που θα αποτελέσει γέφυρα ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Την ανακοίνωση συνυπογράφουν συνολικά 108 οργανώσεις από την ελληνοκυπριακή και την τουρκοκυπριακή κοινότητα, μεταξύ των οποίων πολιτικά κόμματα, συνδικαλιστικές οργανώσεις, φορείς της κοινωνίας των πολιτών, εκπαιδευτικές οργανώσεις και κινήσεις υπέρ της επανένωσης της Κύπρου.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΣ 108 ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ:

1 Actor's branch-SIDIKEK PEO

2 AKEL - Progressive Party of the Working People

3 Arif Hasan Tahsin Foundation

4 Association For Social Research (north)

5 Association of Cypriot Refugees in Greece – Cyprus ‘74

6 Association of Historical Dialogue and Research

7 Association of Turkish Cypriot Artists and Authors

8 Athletic-Cultural Youth Association " Peace and Friendship"

9 Australian Peace Initiative for Cyprus (Bi-Communal)

10 Belediye Emekçileri Sendikası / BES "Municipal Workers Union"

11 Bi-communal Centre "Famagusta Avenue Garage"

12 Bi-communal Choir For Peace - Lena Melanidou Δικοινοτική χορωδία Ειρήνης _Λένα Μελανιδου

13 Bi-communal Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims of 1963-74 events - Together We Can!

14 Birleşik Kıbrıs Partisi - BKP "United Cyprus Party"

15 Bu Vatan Kıbrıslıların Platformu "This Country Belongs to Cypriots Platform"

16 Civil Society Initiative Association

17 Cooperative Workers Trade Union / KOOP-SEN

18 CTP - Republican Turkish Party

19 CTP Women Organisation

20 CTP Youth

21 Cultural Movement(Kinisi Politismou)

22 Customs Workers Trade Union / GÜÇ-SEN

23 Cypriot Science Education Health and Solidarity Association / KIBES

24 Cypriotism Movement

25 Cypriots' Voice

26 Cyprus Academic Dialogue

27 Cyprus Artists and Writers Union "Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği"

28 Cyprus Association of Social Psychology

29 Cyprus Environmental Movement (Perivallontiki Kinisi)

30 Cyprus Peace Council

31 Cyprus Publisher’s Association / KYa B

32 Cyprus Reunification Movement

33 Cyprus Song Association / KIBHAD

34 Cyprus Sustainability Institute

35 Cyprus Turkish Secondary Teachers Trade Union / KTOEÖS

36 Cyprus Turkish State Employees Union / ÇAĞSEN

37 Cyprus Turkish Teachers Trade Union / KTÖS

38 CYPRUS WOMEN BICOMMUNAL COALITION (CWBC)

39 Cyprus Youth Platform

40 Decision for Peace (Απόφαση Ειρήνης)

41 Eastern mediterranean University Union of Academic Staff / DAU-SEN

42 EDON - Youth organisation

43 EKA - Ένωση Αγροτών Κυπρου - Cyprus Peasant's Union

44 Elpida initiative

45 EL-SEN "Cyprus Turkish Electricity Insitution Employees Union"

46 EMU Unity and Solidarity Trade Union / DAÜ-BİR-SEN

47 Enfield Cypriots Association (Bi-communal)

48 Enorasis sociocultural club

49 Epilogi Limassol cultural movement

50Europa Nostra Heritage Hub in Nicosia

51 Famagusta Initiative

52 Famagusta Our Town

53 Federation of Cyprus Workers' and Laborers' Unions / Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF)

54 Girne Düşünce Derneği "Kyrenia Thought Association"

55 Hands Αcross the Divide

56 HASDER - Folk Arts Institute

57 Home for Cooperation

58 Human Rights Platform

59 IKME Sociopolitical Studies Institute

60 INVEST IN EDUCATION

61 İskele Citizens İnitiative

62 KIBRIS TEK YURT HEP BiRLiKTE- ΚΥΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΟΛOΙ ΜΑΖΙ

63 Kıbrıs’ta Federal Çözüm ve Barış İnsiyatifi

64 KISA – Action for Equality, Support, Antiracism

65 Kontea Heritage Foundation

66 Larnaca for Solution - Reunification Movement

67 Left Wing - Αριστερή Πτέρυγα

68 Limassol Civil İnitiative ‘Solution-Reunification-Peace”

69 mMedical Association( Tabipler Birliği)

70 Movement for a Federal Cyprus

71 Neokleous Lyceum Alumni Association

72 New Cyprus Association

73 New Cyprus Party / YKP

74 NGO Support Centre

75 OPEK - Association for Social Reform

76 Pancyprian Federation of Trade Unions PEO

77 Peace & Solidarity Initiative with Cyprus (P.E.A.K)

78 Peace Association-Kıbrıs Türk Barış Derneği

79 People's Peace Platform for United Cyprus (London)

80 POGO Women’s Movement

81 Post Research Institute

82 Proodeftiki Primary School Teachers movement

83 Proodeftiki Secondary School Teachers movement

84 Proodeftiki Student Association

85 Proodeftiki Technical Schools

86 Publishers Trade Union / BASIN-SEN

87 Revolutionary Workers Union Federation / Dev- İŞ

88 Social Alliance - Κοινωνική Συμμαχία

89 Socialist İnitiative (Protovoulia Socialiston)

90 Sol Hareket "Left Movement"

91 Stop the War Coalition

92 Symfiliosi / Uzlaşma / Reconciliation

93 TDP- Toplumcu Demokrasi Partisi

94 The Cyprus Peace and Dialogue Center (CPDC) - Barış Kültürü Merkezi (CPDC)

95 The Management Centre of the Mediterranean

96 Third Community Forum

97 Turkish Cypriot Association for Democracy (London)(KTDD)

98 Turkish Cypriot Civil Servants Trade Union / KTAMS

99 Turkish Cypriot Human Rights Foundation

100 Turkish Cypriot Physicians Trade Union / TIP-İŞ "Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası"

101 Unite Cyprus Now!

102 United Cyprus Platform of Overseas Cypriots

103 United Democrats Youth organization

104 United Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform

105 Volt Cyprus

106 We want Federation Left Movement - Αριστερή Κίνηση Θέλουμε Ομοσπονδία

107 Workers Democracy - Εργατική Δημοκρατία

108 Yeşil Barış Hareketi - Green Action Group