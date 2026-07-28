Η κοινωνία των πολιτών στέλνει μήνυμα: 108 οργανώσεις στηρίζουν τις προσπάθειες Γκουτέρες και ζητούν λύση του Κυπριακού

Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν 108 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, πολιτικά κόμματα και άλλοι φορείς από τις δύο πλευρές του διαχωρισμού, με αφορμή την πρώτη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο.
Στην ανακοίνωσή τους καλωσορίζουν τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και εκφράζουν την εκτίμησή τους για τις συνεχείς προσπάθειές του με στόχο την υπέρβαση του αδιεξόδου που επικρατεί στη διαπραγματευτική διαδικασία για το Κυπριακό από το 2017.
Όπως αναφέρουν, ο κ. Γκουτέρες έχει όλα αυτά τα χρόνια επικεντρωθεί στην προώθηση των συμφερόντων του κυπριακού λαού στο σύνολό του, ενώ επισημαίνουν ότι η νέα πρωτοβουλία του πραγματοποιείται σε ένα ιδιαίτερα ρευστό και ασταθές διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον.
Οι οργανώσεις δηλώνουν ότι στηρίζουν τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα και εκφράζουν την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν να το πράττουν μέχρι να καταστεί δυνατή η επανέναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας.
Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι στόχος παραμένει η επανένωση της Κύπρου στη βάση μιας Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως προβλέπεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η βάση για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει τον σεβασμό των συγκλίσεων που επιτεύχθηκαν μέχρι το Κραν Μοντανά, με τις δύο πλευρές να επικεντρώνονται στα εκκρεμή ζητήματα, όπως αυτά περιγράφονται στο πλαίσιο των έξι σημείων του Γενικού Γραμματέα. Τονίζεται επίσης ότι η διαπραγματευτική διαδικασία θα πρέπει να είναι προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα και να διεξάγεται με αίσθηση του επείγοντος.
Οι 108 οργανώσεις εκφράζουν ακόμη τη βαθιά απογοήτευσή τους για την έλλειψη προόδου στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της διάνοιξης νέων σημείων διέλευσης.
Όπως αναφέρουν, η διάνοιξη οποιουδήποτε σημείου διέλευσης είναι προς όφελος όλων των Κυπρίων και δεν θα πρέπει να τίθεται θέμα αμοιβαιότητας.
Παράλληλα, εκφράζουν απογοήτευση και για τη μη πρόοδο στο πρόγραμμα «IMAGINE», το οποίο χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα σημαντικό για τη νεότερη γενιά της Κύπρου, καλώντας τους ηγέτες να προχωρήσουν στην υλοποίηση όλων των ουσιαστικών Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που έχουν συζητηθεί μέχρι σήμερα.
Καταλήγοντας, οι οργανώσεις επισημαίνουν ότι η επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία για το Κυπριακό και επαναλαμβάνουν την αποφασιστικότητά τους να στηρίξουν την επανένωση του νησιού στη βάση ενός ομοσπονδιακού συστήματος διακυβέρνησης, ώστε, όπως αναφέρουν, να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια ειρηνική Κύπρο που θα αποτελέσει γέφυρα ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο.
Την ανακοίνωση συνυπογράφουν συνολικά 108 οργανώσεις από την ελληνοκυπριακή και την τουρκοκυπριακή κοινότητα, μεταξύ των οποίων πολιτικά κόμματα, συνδικαλιστικές οργανώσεις, φορείς της κοινωνίας των πολιτών, εκπαιδευτικές οργανώσεις και κινήσεις υπέρ της επανένωσης της Κύπρου.
Ο Γκουτέρες είδε τους ηγέτες και έστειλε μήνυμα στις εγγυήτριες δυνάμεις από τη Λευκωσία: «Θα κάνω ό,τι μπορώ», είπε ο ΓΓ ΟΗΕ (φώτος + βίντεο)
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΣ 108 ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ:
1 Actor's branch-SIDIKEK PEO
2 AKEL - Progressive Party of the Working People
3 Arif Hasan Tahsin Foundation
4 Association For Social Research (north)
5 Association of Cypriot Refugees in Greece – Cyprus ‘74
6 Association of Historical Dialogue and Research
7 Association of Turkish Cypriot Artists and Authors
8 Athletic-Cultural Youth Association " Peace and Friendship"
9 Australian Peace Initiative for Cyprus (Bi-Communal)
10 Belediye Emekçileri Sendikası / BES "Municipal Workers Union"
11 Bi-communal Centre "Famagusta Avenue Garage"
12 Bi-communal Choir For Peace - Lena Melanidou Δικοινοτική χορωδία Ειρήνης _Λένα Μελανιδου
13 Bi-communal Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims of 1963-74 events - Together We Can!
14 Birleşik Kıbrıs Partisi - BKP "United Cyprus Party"
15 Bu Vatan Kıbrıslıların Platformu "This Country Belongs to Cypriots Platform"
16 Civil Society Initiative Association
17 Cooperative Workers Trade Union / KOOP-SEN
18 CTP - Republican Turkish Party
19 CTP Women Organisation
20 CTP Youth
21 Cultural Movement(Kinisi Politismou)
22 Customs Workers Trade Union / GÜÇ-SEN
23 Cypriot Science Education Health and Solidarity Association / KIBES
24 Cypriotism Movement
25 Cypriots' Voice
26 Cyprus Academic Dialogue
27 Cyprus Artists and Writers Union "Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği"
28 Cyprus Association of Social Psychology
29 Cyprus Environmental Movement (Perivallontiki Kinisi)
30 Cyprus Peace Council
31 Cyprus Publisher’s Association / KYa B
32 Cyprus Reunification Movement
33 Cyprus Song Association / KIBHAD
34 Cyprus Sustainability Institute
35 Cyprus Turkish Secondary Teachers Trade Union / KTOEÖS
36 Cyprus Turkish State Employees Union / ÇAĞSEN
37 Cyprus Turkish Teachers Trade Union / KTÖS
38 CYPRUS WOMEN BICOMMUNAL COALITION (CWBC)
39 Cyprus Youth Platform
40 Decision for Peace (Απόφαση Ειρήνης)
41 Eastern mediterranean University Union of Academic Staff / DAU-SEN
42 EDON - Youth organisation
43 EKA - Ένωση Αγροτών Κυπρου - Cyprus Peasant's Union
44 Elpida initiative
45 EL-SEN "Cyprus Turkish Electricity Insitution Employees Union"
46 EMU Unity and Solidarity Trade Union / DAÜ-BİR-SEN
47 Enfield Cypriots Association (Bi-communal)
48 Enorasis sociocultural club
49 Epilogi Limassol cultural movement
50Europa Nostra Heritage Hub in Nicosia
51 Famagusta Initiative
52 Famagusta Our Town
53 Federation of Cyprus Workers' and Laborers' Unions / Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF)
54 Girne Düşünce Derneği "Kyrenia Thought Association"
55 Hands Αcross the Divide
56 HASDER - Folk Arts Institute
57 Home for Cooperation
58 Human Rights Platform
59 IKME Sociopolitical Studies Institute
60 INVEST IN EDUCATION
61 İskele Citizens İnitiative
62 KIBRIS TEK YURT HEP BiRLiKTE- ΚΥΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΟΛOΙ ΜΑΖΙ
63 Kıbrıs’ta Federal Çözüm ve Barış İnsiyatifi
64 KISA – Action for Equality, Support, Antiracism
65 Kontea Heritage Foundation
66 Larnaca for Solution - Reunification Movement
67 Left Wing - Αριστερή Πτέρυγα
68 Limassol Civil İnitiative ‘Solution-Reunification-Peace”
69 mMedical Association( Tabipler Birliği)
70 Movement for a Federal Cyprus
71 Neokleous Lyceum Alumni Association
72 New Cyprus Association
73 New Cyprus Party / YKP
74 NGO Support Centre
75 OPEK - Association for Social Reform
76 Pancyprian Federation of Trade Unions PEO
77 Peace & Solidarity Initiative with Cyprus (P.E.A.K)
78 Peace Association-Kıbrıs Türk Barış Derneği
79 People's Peace Platform for United Cyprus (London)
80 POGO Women’s Movement
81 Post Research Institute
82 Proodeftiki Primary School Teachers movement
83 Proodeftiki Secondary School Teachers movement
84 Proodeftiki Student Association
85 Proodeftiki Technical Schools
86 Publishers Trade Union / BASIN-SEN
87 Revolutionary Workers Union Federation / Dev- İŞ
88 Social Alliance - Κοινωνική Συμμαχία
89 Socialist İnitiative (Protovoulia Socialiston)
90 Sol Hareket "Left Movement"
91 Stop the War Coalition
92 Symfiliosi / Uzlaşma / Reconciliation
93 TDP- Toplumcu Demokrasi Partisi
94 The Cyprus Peace and Dialogue Center (CPDC) - Barış Kültürü Merkezi (CPDC)
95 The Management Centre of the Mediterranean
96 Third Community Forum
97 Turkish Cypriot Association for Democracy (London)(KTDD)
98 Turkish Cypriot Civil Servants Trade Union / KTAMS
99 Turkish Cypriot Human Rights Foundation
100 Turkish Cypriot Physicians Trade Union / TIP-İŞ "Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası"
101 Unite Cyprus Now!
102 United Cyprus Platform of Overseas Cypriots
103 United Democrats Youth organization
104 United Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform
105 Volt Cyprus
106 We want Federation Left Movement - Αριστερή Κίνηση Θέλουμε Ομοσπονδία
107 Workers Democracy - Εργατική Δημοκρατία
108 Yeşil Barış Hareketi - Green Action Group