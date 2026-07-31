Ερχιουρμάν σε Φίτο: «Η ΕΕ δεν μπορεί να είναι μέρος στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό» - Ζήτησε απευθείας εμπόριο και ΜΟΕ

Τη δυσαρέσκεια της τουρκοκυπριακής πλευράς για τη στάση των ευρωπαϊκών θεσμών, αλλά και τη θέση ότι η ΕΕ δεν μπορεί να συμμετέχει ως μέρος σε ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, μετέφερε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν στον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραφαέλε Φίτο.

Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στο λεγόμενο προεδρικό στην κατεχόμενη Λευκωσία, με τον κ. Ερχιουρμάν να κάνει λόγο, σε ανάρτησή του, για μια «χρήσιμη συζήτηση» με τον Ευρωπαίο αξιωματούχο, στον οποίο έχει ανατεθεί σχετικός ρόλος με εσωτερική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως ανέφερε, έθεσε ενώπιον του κ. Φίτο τις ενστάσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς για τις πρόσφατες θέσεις και αποφάσεις ευρωπαϊκών θεσμών, με ιδιαίτερη αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης χαρακτήρισε «μονομερείς και μεροληπτικές» ορισμένες από τις στάσεις και τις αποφάσεις των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι έχουν κλονίσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη των Τουρκοκυπρίων προς την Ένωση.

Ζητά μέτρα εμπιστοσύνης και με την ΕΕ

Ο κ. Ερχιουρμάν ανέφερε ότι επανέλαβε στον Ραφαέλε Φίτο τη θέση που, όπως σημείωσε, η τουρκοκυπριακή πλευρά μεταφέρει εδώ και καιρό προς αξιωματούχους της ΕΕ και των κρατών-μελών.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του, οι Τουρκοκύπριοι δεν χρειάζονται μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μόνο με την ελληνοκυπριακή ηγεσία, αλλά και με την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, εξέφρασε τη θέση ότι η ΕΕ δεν μπορεί να συμμετάσχει ως μέρος σε ένα ενδεχόμενο τραπέζι διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, επικαλούμενος λόγους οι οποίοι, όπως ανέφερε, είναι «γνωστοί σε όλους».

Υποστήριξε, ωστόσο, ότι η Ένωση θα μπορούσε να διαδραματίσει θετικό ρόλο σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που συνδέονται με την ΕΕ, εφόσον επιθυμεί να συμβάλει στην επίτευξη μιας «δίκαιης και μόνιμης λύσης» στο νησί.

Απευθείας εμπόριο, Πράσινη Γραμμή και περιουσιακό

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε, σύμφωνα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, η προώθηση του Κανονισμού για το Απευθείας Εμπόριο, την εφαρμογή του οποίου ζήτησε χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

Στην ατζέντα τέθηκαν επίσης τα προβλήματα που, κατά την τουρκοκυπριακή πλευρά, παρουσιάζονται στην εφαρμογή του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής, καθώς και οι εξελίξεις που αφορούν την ευρωπαϊκή ιθαγένεια των Τουρκοκυπρίων και το περιουσιακό.

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν ανέφερε ακόμη ότι τόνισε προς τον κ. Φίτο πως έχει έρθει προ πολλού η ώρα να τερματιστεί η «απομόνωση» των Τουρκοκυπρίων.

Υποστήριξε ότι οι Τουρκοκύπριοι έχουν επανειλημμένα καταδείξει με σαφήνεια τη βούλησή τους για λύση και ζήτησε να αρθούν άμεσα τα εμπόδια που, όπως είπε, δεν επιτρέπουν στην τουρκοκυπριακή κοινότητα και ιδιαίτερα στα παιδιά της να αποτελέσουν μέρος της διεθνούς κοινότητας.