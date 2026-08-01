Προεδρικές 2028: Τριπλή μάχη, ισχυρός Μαυρογιάννης και «κλειδί» η υποψηφιότητα του ΔΗΣΥ

Ένα εξαιρετικά ρευστό και κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό, χωρίς αδιαμφισβήτητο φαβορί, αποτυπώνουν τα σενάρια της δημοσκόπησης της Pulse για τις προεδρικές εκλογές του 2028, η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό του ΔΗΣΥ. Παρότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, διατηρεί το προβάδισμα στην αυθόρμητη ερώτηση για τον καταλληλότερο επόμενο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, η εικόνα μεταβάλλεται σημαντικά όταν οι πολίτες καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε συγκεκριμένα ψηφοδέλτια.

Πίνακες αποτελεσμάτων της έρευνας που έχει στην κατοχή του ο «Π» αναδεικνύουν τρεις βασικούς πόλους. Τον νυν Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Ανδρέα Μαυρογιάννη, ο οποίος εμφανίζει αξιοσημείωτη αντοχή και σταθερότητα, και την πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, η οποία καταγράφει σαφώς καλύτερες επιδόσεις από τα υπόλοιπα πρόσωπα που εξετάζονται ως ενδεχόμενοι υποψήφιοι από τον χώρο της Κεντροδεξιάς.

Την ίδια ώρα, τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι η τελική σύνθεση του ψηφοδελτίου θα είναι καθοριστική. Η παρουσία ισχυρού υποψηφίου του ΔΗΣΥ περιορίζει αισθητά τον Νίκο Χριστοδουλίδη και η επιλογή προσώπου από την Αριστερά μπορεί να αλλάξει τη σειρά κατάταξης και να καθορίσει ποιοι θα περάσουν στον δεύτερο γύρο.

Ο πιο κατάλληλος

Στην αυθόρμητη ερώτηση για το πρόσωπο που οι πολίτες θεωρούν καταλληλότερο για επόμενο Πρόεδρο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης καταλαμβάνει την πρώτη θέση με 19%. Ακολουθεί σε απόσταση τριών μονάδων ο Ανδρέας Μαυρογιάννης με 16%, ενώ τρίτη βρίσκεται η Αννίτα Δημητρίου με 12%. Το προβάδισμα του Νίκου Χριστοδουλίδη είναι σημαντικό αλλά το ποσοστό δεν παραπέμπει σε κυριαρχία.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου καταγράφει 9%, ο Γιώργος Παμπορίδης 4%, ενώ από 3% συγκεντρώνουν οι Στέφανος Στεφάνου, Χρίστος Χρίστου και Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Ο Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης βρίσκεται στο 2%, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου και ο Χρήστος Στυλιανίδης στο 1% και ο Χαράλαμπος Προύντζος καταγράφεται στο 0%.

Το 9% απαντά «κανένας», το 5% αναφέρει άλλο πρόσωπο και το 12% δεν δίνει συγκεκριμένη απάντηση. Επομένως, περισσότερο από το ένα τέταρτο του δείγματος παραμένει είτε αποστασιοποιημένο είτε χωρίς ξεκάθαρη επιλογή.

Η συγκεκριμένη εικόνα αφήνει σημαντικά περιθώρια ανατροπών μέχρι το 2028, ιδιαίτερα εφόσον η προεκλογική περίοδος αναδείξει νέα πρόσωπα ή μεταβάλει την αξιολόγηση των ήδη γνωστών υποψηφίων.

Σταθερά γύρω στο 30% ο Μαυρογιάννης

Στα σενάρια πρώτου γύρου με τέσσερις υποψηφίους, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης παρουσιάζει τη μεγαλύτερη σταθερότητα. Συγκεντρώνει 30% στα τρία πρώτα σενάρια και 31% στο τέταρτο, ανεξάρτητα από το πρόσωπο που τοποθετείται απέναντί του από τον χώρο του ΔΗΣΥ ή της ευρύτερης Κεντροδεξιάς.

Στο σενάριο με την Αννίτα Δημητρίου, ο Μαυρογιάννης προηγείται με 30%, έναντι 24% της προέδρου του ΔΗΣΥ και 22% του Νίκου Χριστοδουλίδη. Ο υποψήφιος του ΕΛΑΜ βρίσκεται στο 10%.

Όταν στη θέση της Αννίτας Δημητρίου βρίσκεται ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ο κ. Μαυρογιάννης παραμένει στο 30%, ο κ. Χριστοδουλίδης ανεβαίνει στο 27% και ο κ. Νεοφύτου περιορίζεται στο 15%. Στο αντίστοιχο σενάριο με τον Γιώργο Παμπορίδη, ο κ. Μαυρογιάννης λαμβάνει 30%, ο κ. Χριστοδουλίδης 28% και ο κ. Παμπορίδης 14%.

Η μεγαλύτερη ενίσχυση του Νίκου Χριστοδουλίδη καταγράφεται όταν ως εναλλακτικός κεντροδεξιός υποψήφιος εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης. Στην περίπτωση αυτή, ο Μαυρογιάννης προηγείται οριακά με 31%, ο Χριστοδουλίδης φτάνει στο 30%, ο υποψήφιος του ΕΛΑΜ στο 13% και ο Γιωρκάτζης στο 9%.

Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι ο κ. Μαυρογιάννης διαθέτει έναν συμπαγή εκλογικό πυρήνα, ο οποίος δεν επηρεάζεται σημαντικά από τις αλλαγές στο αντίπαλο ψηφοδέλτιο. Αντίθετα, η επίδοση του κ. Χριστοδουλίδη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ισχύ του υποψηφίου που θα προέρχεται από τον ΔΗΣΥ.

Η Αννίτα συσπειρώνει περισσότερο τον ΔΗΣΥ

Η σύγκριση των πιθανών υποψηφίων του κεντροδεξιού χώρου φέρνει την Αννίτα Δημητρίου σε σαφώς πλεονεκτικότερη θέση. Με 24% στο σενάριο των τεσσάρων υποψηφίων, υπερτερεί αισθητά του Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος συγκεντρώνει 15%, του Γιώργου Παμπορίδη με 14% και του Κωνσταντίνου Γιωρκάτζη με 9%.

Η υπεροχή της γίνεται ακόμη πιο ευδιάκριτη στις κομματικές συσπειρώσεις. Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ συγκρατεί το 53% των ψηφοφόρων του κόμματος, έναντι 41% του Αβέρωφ Νεοφύτου, 28% του Γιώργου Παμπορίδη και 18% του Κωνσταντίνου Γιωρκάτζη.

Την ίδια στιγμή, ο Νίκος Χριστοδουλίδης συνεχίζει να αντλεί σημαντική στήριξη από ψηφοφόρους του ΔΗΣΥ. Στο σενάριο με την Αννίτα Δημητρίου λαμβάνει το 31% της προηγούμενης ψήφου του κόμματος. Το ποσοστό του ανεβαίνει στο 38% όταν αντίπαλος είναι ο Αβέρωφ Νεοφύτου, στο 44% με τον Γιώργο Παμπορίδη και στο 50% με τον Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη.

Τα στοιχεία περιγράφουν με σαφήνεια το δίλημμα του ΔΗΣΥ. Όσο ισχυρότερος είναι ο υποψήφιός του τόσο περισσότερο περιορίζονται οι διαρροές προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Η Αννίτα Δημητρίου εμφανίζεται σήμερα ως το πρόσωπο που μπορεί να επαναφέρει μεγαλύτερο μέρος της κομματικής βάσης και να διεκδικήσει με αξιώσεις την είσοδο στον δεύτερο γύρο. Αυτό προϋποθέτει απόλυτη ενότητα εντός του ΔΗΣΥ. Θα υπάρξει; Από την άλλη, ο Χριστοδουλίδης εμφανίζει υψηλή διείσδυση στον χώρο του ΔΗΚΟ, από τον οποίον αντλεί ποσοστά μεταξύ 61% και 65% στα σχετικά σενάρια. Η πολυσυλλεκτική του βάση παραμένει ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά του.

Ισχυρός Στεφάνου... αλλά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σενάρια με τρεις υποψηφίους, καθώς αποκαλύπτουν ότι η επιλογή του προσώπου από τον χώρο της Αριστεράς επηρεάζει καθοριστικά την αναμέτρηση.

Με υποψήφιο τον Ανδρέα Μαυρογιάννη, ο ίδιος καταλαμβάνει την πρώτη θέση σε όλες τις εκδοχές. Απέναντι στην Αννίτα Δημητρίου και τον Νίκο Χριστοδουλίδη συγκεντρώνει 34%, με τη Δημητρίου στο 27% και τον Χριστοδουλίδη στο 26%.

Στο σενάριο με τον Αβέρωφ Νεοφύτου, ο Μαυρογιάννης λαμβάνει 35%, ο Χριστοδουλίδης 29% και ο Νεοφύτου 20%. Με τον Γιώργο Παμπορίδη, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 35%, 31% και 17%, ενώ με τον Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη ο Μαυρογιάννης φτάνει στο 38%, ο Χριστοδουλίδης στο 34% και ο Γιωρκάτζης στο 12%.

Η εικόνα διαφοροποιείται όταν υποψήφιος της Αριστεράς είναι ο Στέφανος Στεφάνου, ο οποίος μπορεί να περάσει στο β΄ γύρο. Στο σενάριο με την Αννίτα Δημητρίου καταγράφεται ουσιαστικά τριπλή μάχη, με Δημητρίου και Στεφάνου στο 28% και τον Χριστοδουλίδη στο 27%.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, όμως, ο Χριστοδουλίδης περνά πρώτος. Συγκεντρώνει 32% με αντιπάλους τον Στεφάνου και τον Αβέρωφ Νεοφύτου, 33% απέναντι σε Στεφάνου και Παμπορίδη και 35% απέναντι σε Στεφάνου και Γιωρκάτζη.

Συνεπώς, ο Μαυρογιάννης εμφανίζεται σήμερα ως εκλογικά ισχυρότερη και ευρύτερα αποδεκτή επιλογή από τον Στέφανο Στεφάνου γιατί έχει συμπάθειες και εκτός ΑΚΕΛ.

Ανοικτή η μάχη για τον δεύτερο γύρο

Το συνολικό αποτύπωμα της έρευνας δεν επιτρέπει ασφαλείς προβλέψεις για το 2028. Επιβεβαιώνει, ωστόσο, ότι ο δρόμος προς τον δεύτερο γύρο θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις αποφάσεις των κομμάτων και τις συμμαχίες που θα σχηματιστούν.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης παραμένει το πρόσωπο με ισχυρό προεδρικό αποτύπωμα αλλά δεν προηγείται σε όλα τα εκλογικά σενάρια. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης διαθέτει τον πιο σταθερό πυρήνα και εμφανίζεται ως ο ισχυρότερος δυνητικός αντίπαλος. Η Αννίτα Δημητρίου είναι η επιλογή του ΔΗΣΥ που πλησιάζει τα ποσοστά των δύο και μπορεί να μετατρέψει την αναμέτρηση σε πραγματική τριπλή μάχη.

Παράλληλα, το ΕΛΑΜ διατηρεί σταθερό διψήφιο ποσοστό, μεταξύ 10% και 13%, επιβεβαιώνοντας ότι θα αποτελέσει υπολογίσιμο παράγοντα στον πρώτο γύρο επηρεάζοντας την είσοδο Χριστοδουλίδη στον β΄γύρο. Η παρουσία του περιορίζει επίσης τα περιθώρια του ΔΗΣΥ και προσθέτει ακόμη μία διάσταση στον κατακερματισμό του δεξιού χώρου.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, οι προεδρικές εκλογές του 2028 δεν έχουν ένα καθαρό φαβορί. Έχουν, όμως, τρία πρόσωπα που ξεχωρίζουν και μια πολιτική εξίσωση που μπορεί να αλλάξει δραστικά, ανάλογα με το ποιοι τελικά θα βρεθούν στο ψηφοδέλτιο.