Αβέρωφ σε Χριστοδουλίδη: Έπιασες το υπονοούμενο, ξεπέρασε το εμπόδιο του ενός οδοφράγματος

Με νέα ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απάντησε ο Αβέρωφ Νεοφύτου στις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη ότι δεν θα πάει διακοπές τον Αύγουστο, επιμένοντας πως το ζητούμενο δεν είναι οι προσωπικές επιλογές, αλλά η πρόοδος στο Κυπριακό.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου επανήλθε στην αντιπαράθεσή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μετά τις δηλώσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη ότι δεν πρόκειται να πάει διακοπές και ότι η κυβέρνηση θα εργάζεται καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Νεοφύτου αναφέρει ότι ο Πρόεδρος «έπιασε το υπονοούμενο», αλλά, όπως υποστηρίζει, αποφεύγει την ουσία της κριτικής.

«Το 'πιασες το υπονοούμενο πρόεδρε, αλλά κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Επιτέλους δεν είναι όλα τα θέματα προσωπικά, αν θα κάνεις ή δεν θα κάνεις διακοπές, αλλά αν θα δοθεί "άδεια επ' αόριστον" στο εθνικό θέμα», έγραψε.

«Τό 'πιασες το υπονοούμενο» πρόεδρε, αλλά κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Επιτέλους δεν είναι όλα τα θέματα προσωπικά, αν θα κάνεις ή δε θα κάνεις διακοπές, αλλά αν θα δοθεί «άδεια επ αόριστον» στο εθνικό θέμα.



Θα γίνουμε ακόμη καλύτεροι φίλοι αν όντως ξεπεράσεις το εμπόδιο ενός… pic.twitter.com/362PBRo228 — Averof Neofytou (@AverofCY) August 4, 2026

Παράλληλα, τον κάλεσε να προχωρήσει σε κινήσεις που θα ανοίξουν τον δρόμο για επανέναρξη της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού.

«Θα γίνουμε ακόμη καλύτεροι φίλοι αν όντως ξεπεράσεις το εμπόδιο ενός οδοφράγματος για να ανοίξει ο δρόμος για τη λύση. Επαναλαμβάνω, αν πας για τη λύση θα είμαι δίπλα σου. Αν όχι, θα λογαριαστείς με την Ιστορία», σημείωσε.

Στο υστερόγραφό του υπενθυμίζει ότι, όπως αναφέρει, από τον Μάρτιο του 2025 υπήρχε δέσμευση για άνοιγμα τεσσάρων οδοφραγμάτων, διερωτώμενος γιατί, έπειτα από ενάμιση χρόνο, δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία ούτε για το άνοιγμα ενός.