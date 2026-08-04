Η Άγκυρα αναθεωρεί τα στρατιωτικά της σχέδια για την Κύπρο – Τι δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας

Την επικαιροποίηση της στρατιωτικής ετοιμότητας της Τουρκίας σε σχέση με την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο έκανε γνωστή ο Τούρκος υπουργός Εθνικής Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, απαντώντας σε γραπτή κοινοβουλευτική ερώτηση.

Ο Γκιουλέρ απάντησε σε ερώτηση του βουλευτή του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, CHP, στην επαρχία Γκαζιαντέπ, Χασάν Οζτούρκμεν, ο οποίος ζήτησε ενημέρωση για την πολιτική ασφαλείας της Άγκυρας στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Επικαιροποιείται σχολαστικά η στρατιωτική ετοιμότητα»

Στην απάντησή του, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας έκανε λόγο για τις «ευαίσθητες ισορροπίες» που επικρατούν στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι η Άγκυρα προσαρμόζει αναλόγως τους στρατιωτικούς σχεδιασμούς της.

«Επιδεικνύοντας ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση των ευαίσθητων ισορροπιών στο νησί, επικαιροποιούμε σχολαστικά το επίπεδο της στρατιωτικής μας ετοιμότητας για τη διασφάλιση της ασφάλειας της Τουρκίας και της “τουρκικής δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου (σ.σ. κατεχόμενα)”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση του Γιασάρ Γκιουλέρ καταδεικνύει ότι η Τουρκία συνεχίζει να αναθεωρεί και να προσαρμόζει τον στρατιωτικό σχεδιασμό της για την Κύπρο, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή.

Στο μικροσκόπιο η Ανατολική Μεσόγειος

Στη γραπτή κοινοβουλευτική ερώτηση τέθηκαν επίσης οι γεωπολιτικές εξελίξεις που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά την κατάσταση στην περιοχή, σε συντονισμό με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς.

Όπως υποστήριξε, πραγματοποιούνται οι απαραίτητες αξιολογήσεις για όλα τα ζητήματα που συνδέονται με την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας, ενώ συνεχίζεται η λήψη μέτρων ανάλογα με τις εξελίξεις και τις ανάγκες που προκύπτουν.

Αναφορά στις κινήσεις του Ισραήλ στη Συρία

Ο Γιασάρ Γκιουλέρ αναφέρθηκε παράλληλα στις δραστηριότητες του Ισραήλ στη νότια Συρία, δηλώνοντας ότι οι κινήσεις αυτές παρακολουθούνται στενά από την Τουρκία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν διαπιστώνονται εξελίξεις που ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια της χώρας, λαμβάνονται χωρίς καθυστέρηση τα αναγκαία μέτρα.