Σφοδρή επίθεση ΔΗΣΥ σε Χριστοδουλίδη - «Όσο η κυβέρνηση αναζητά άλλοθι, τόσο επιβεβαιώνει τις αδυναμίες της»

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός επέκρινε όσα είπε κατά τη συνέντευξη του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στον ΑΝΤ1, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να μεταθέσει ευθύνες και να αναζητήσει «άλλοθι» για τις αδυναμίες της διακυβέρνησης. Η ανακοίνωση του κόμματος εκδόθηκε μετά τις αναφορές του Προέδρου σχετικά με τον ανασχηματισμό, αλλά και τις επικρίσεις που δέχθηκε για τη λειτουργία της κυβέρνησης.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιλέγει να κρύβεται πίσω από τη Βουλή και τα πολιτικά κόμματα», σημειώνοντας ότι το κόμμα θα συνεχίσει να πολιτεύεται «υπεύθυνα» και να ενεργεί με γνώμονα, όπως αναφέρει, το συμφέρον της χώρας.

Ο ΔΗΣΥ υποστηρίζει επίσης ότι «όσο η κυβέρνηση αναζητά αγωνιωδώς άλλοθι, τόσο επιβεβαιώνει τις αδυναμίες της», ενώ αποδίδει στην κυβέρνηση ευθύνες για ζητήματα όπως η διαχείριση της ακρίβειας, του αφθώδους πυρετού, του υδατικού, του ηλεκτρικού ρεύματος, των πυρκαγιών και των μεγάλων έργων.

«Αντί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να αναλάβει την ευθύνη για την αναποτελεσματικότητα, την προχειρότητα και τα λάθη της διακυβέρνησής του σε κρίσιμα ζητήματα, επιλέγει να κρύβεται πίσω από τη Βουλή και τα πολιτικά κόμματα», αναφέρει η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι «οι ευθύνες δεν μετατίθενται».

Το κόμμα σημειώνει ακόμα ότι θα συνεχίσει να παρεμβαίνει κοινοβουλευτικά, υποστηρίζοντας πως ενεργεί με στόχο την προώθηση θεμάτων που αφορούν τους πολίτες.

Όπως αναφέρει, «με υπευθυνότητα και σοβαρότητα διορθώνουμε πρόχειρα νομοσχέδια, ώστε να προχωρήσουν σημαντικά θέματα για τους πολίτες», φέρνοντας ως παράδειγμα τις τροπολογίες του στη φορολογική μεταρρύθμιση.

Παράλληλα, ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι αναμένει την κατάθεση του συνταξιοδοτικού, σημειώνοντας πως «δεν φτάνουν οι εξαγγελίες».

Καταλήγοντας, ο Δημοκρατικός Συναγερμός καλεί την κυβέρνηση να θέσει, όπως αναφέρει, «τις σωστές προτεραιότητες» αντί να αναλώνεται σε «επικοινωνιακές στρατηγικές» κατά του κόμματος.

«Δεν θα ακολουθήσουμε τον δρόμο των δικαιολογιών. Κρατάμε τη σταθερότητα στη χώρα, γιατί εμείς μπορούμε να το κάνουμε», αναφέρει ο ΔΗΣΥ, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να δρα ως «υπεύθυνη μεταρρυθμιστική δύναμη».