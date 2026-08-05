Γιάννος Κατσουρίδης: Πολιτικός ανασχηματισμός με βλέμμα στο 2028 και στο ακροατήριο του ΔΗΣΥ [ηχητικό]

Περισσότερο πολιτικό και λιγότερο λειτουργικό χαρακτήρα αποδίδει στον ανασχηματισμό ο πολιτικός επιστήμονας Γιάννος Κατσουρίδης, εκτιμώντας ότι οι επιλογές του Προέδρου της Δημοκρατίας συνδέονται με την ενίσχυση των κυβερνητικών συμμαχιών, αλλά και με τη διεύρυνση προς το εκλογικό ακροατήριο του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 και 97.6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» με την Άντρη Δανιήλ, ο κ. Κατσουρίδης ανέφερε ότι βασικός στόχος του ανασχηματισμού δεν φαίνεται να ήταν η επίλυση λειτουργικών προβλημάτων στα υπουργεία, αλλά η εξυπηρέτηση συγκεκριμένων πολιτικών επιδιώξεων. Όπως σημείωσε, μέσα από τις νέες επιλογές ενισχύεται η παρουσία του ΔΗΚΟ, το οποίο αποτελεί το βασικότερο κοινοβουλευτικό στήριγμα της κυβέρνησης, ενώ την ίδια ώρα η ΕΔΕΚ μένει εκτός του Υπουργικού Συμβουλίου. Κατά τον ίδιο, ο σχεδιασμός είχε διπλό στόχο, να ενδυναμώσει τις σχέσεις με τα κόμματα που στηρίζουν τον Πρόεδρο και να συνεχίσει το άνοιγμα προς τον χώρο της Κεντροδεξιάς.

Ο κ. Κατσουρίδης χαρακτήρισε το ΔΗΚΟ κερδισμένο από τις αλλαγές, αφού ήδη βρίσκεται στον πυρήνα της διακυβέρνησης και ενισχύει περαιτέρω τη θέση του. Αντίθετα, αναγνώρισε ότι η ΕΔΕΚ υποβαθμίζεται σε επίπεδο κυβερνητικής εκπροσώπησης, καθώς από την παρουσία υπουργού περιορίζεται πλέον σε επιτρόπους. Υπέδειξε, ωστόσο, ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη και η μεταβατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κόμμα, χωρίς εκλεγμένο πρόεδρο και με έντονες διαφορετικές προσεγγίσεις για την πολιτική του κατεύθυνση.

Σε σχέση με την προσπάθεια προσέγγισης στελεχών ή ψηφοφόρων άλλων κομμάτων, σημείωσε ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις επιχειρούν διαχρονικά διευρύνσεις. Όπως είπε, δεν μπορεί η ίδια πρακτική να χαρακτηρίζεται διεύρυνση όταν αφορά το δικό μας κόμμα και επίθεση όταν προέρχεται από έναν πολιτικό αντίπαλο. Παρά τον θόρυβο και τις πολύμηνες διαρροές που προηγήθηκαν, ο πολιτικός επιστήμονας εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς το κατά πόσο οι αλλαγές θα επηρεάσουν ουσιαστικά την παραγωγή κυβερνητικού έργου. Εκτίμησε ότι ο ανασχηματισμός δεν αλλάζει δραματικά τα πολιτικά δεδομένα, προσθέτοντας ότι η τελική αποτίμηση θα γίνει με βάση το έργο των νέων μελών της κυβέρνησης. Αναφερόμενος στη σχέση Προεδρικού και ΔΗΣΥ, προέβλεψε ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα συνεχίσει να απευθύνεται στον χώρο από τον οποίο προέρχεται, με το βλέμμα στις προεδρικές εκλογές του 2028. Η στρατηγική αυτή, όπως είπε, μπορεί να του αποφέρει ψηφοφόρους, αλλά ενδέχεται ταυτόχρονα να οδηγήσει και σε μεγαλύτερη συσπείρωση του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Ακούστε την παρέμβαση του Γιάννου Κατσουρίδη στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ 05-08-2026