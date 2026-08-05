Οργή Χαννίδη για τον ανασχηματισμό: Η ΕΔΕΚ άξιζε άλλη μεταχείριση - Δεν μπορεί να περιορίζεται σε δύο επιτρόπους [ηχητικό]

Έντονη δυσαρέσκεια για τον αποκλεισμό της ΕΔΕΚ από το νέο Υπουργικό Συμβούλιο εξέφρασε ο υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος, Μάριος Χαννίδης, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χειρίστηκε τον ανασχηματισμό.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 και 97.6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», ο κ. Χαννίδης ανέφερε ότι η ΕΔΕΚ στήριξε υπεύθυνα και με συνέπεια την εκλογή του Νίκου Χριστοδουλίδη και άξιζε διαφορετική αντιμετώπιση από το Προεδρικό. Χαρακτήρισε δικαιολογία το επιχείρημα ότι δεν μπορούσε να προηγηθεί διαβούλευση λόγω της απουσίας πολιτικού αρχηγού στην ΕΔΕΚ, τονίζοντας ότι το κόμμα διαθέτει κανονικά συλλογικά όργανα, Γραμματεία και Πολιτικό Γραφείο.

«Αν υπήρχε πραγματική πρόθεση διαβούλευσης, όπως έγινε με άλλα κόμματα, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τη Γραμματεία της ΕΔΕΚ», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο ίδιος δεν ενημερώθηκε για οποιαδήποτε επαφή του Προεδρικού με την κομματική ηγεσία. Ο υποψήφιος πρόεδρος έθεσε παράλληλα ζήτημα άνισης πολιτικής μεταχείρισης, υποδεικνύοντας ότι κόμμα με εκλογικό ποσοστό περίπου 2,5% διαθέτει υπουργό, ενώ η ΕΔΕΚ, με ποσοστό περίπου 3,3%, έμεινε εκτός Υπουργικού Συμβουλίου. Όπως είπε, η εξέλιξη προβληματίζει πολλά στελέχη τα οποία στήριξαν και εξακολουθούν να στηρίζουν τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Υποστήριξε επίσης ότι δεν είναι σωστό η εκπροσώπηση της ΕΔΕΚ στη διακυβέρνηση να περιορίζεται σε δύο επιτρόπους, επισημαίνοντας ότι το κόμμα διαθέτει στελέχη ικανά να υπηρετήσουν αποτελεσματικά σε υπουργικές θέσεις και να προωθήσουν μια περισσότερο κοινωνική και φιλολαϊκή πολιτική.

Ο κ. Χαννίδης απέφυγε πάντως να απαντήσει κατά πόσο παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο αποχώρησης της ΕΔΕΚ από τη συγκυβέρνηση. Τόνισε ότι η μελλοντική σχέση με την κυβέρνηση δεν μπορεί να καθοριστεί από προσωπικές αποφάσεις του εκάστοτε προέδρου, αλλά πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ουσιαστικής συζήτησης και συλλογικών αποφάσεων των μελών και των στελεχών. Αναφερόμενος στην εσωκομματική εκλογική διαδικασία, σημείωσε ότι οι τέσσερις υποψηφιότητες αποδεικνύουν τη διάθεση για συμβολή στην ανασυγκρότηση της ΕΔΕΚ, με στόχο την αποκατάσταση της ενότητας και της εμπιστοσύνης των πολιτών.

Ακούστε την παρέμβαση του Μάριου Χαννίδη στην «Δεύτερη Ματιά» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΝΝΙΔΗΣ 05-08-2026