Καζάνι που βράζει η ΔΗΠΑ μετά τον ανασχηματισμό: Η περιφρόνηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη προκαλεί ρωγμές στη συγκυβέρνηση

Έντονη δυσαρέσκεια προκάλεσε στις τάξεις της ΔΗΠΑ η απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη να προχωρήσει σε ανασχηματισμό του Υπουργικού Συμβουλίου χωρίς προηγουμένως να ενημερώσει και να διαβουλευτεί με την ηγεσία του κόμματος. Μάλιστα γίνεται λόγος για περιφρόνηση του κόμματος από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και συμπεριφορές που δεν αρμόζουν σε πολιτικούς συνεργάτες.

Ενημερώθηκαν από τα ΜΜΕ

Κομματική πηγή δήλωσε στον «Π» ότι τα στελέχη της ΔΗΠΑ ενημερώθηκαν για τον ανασχηματισμό από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ανέφερε επίσης ότι η περιφρονητική στάση του Προέδρου Χριστοδουλίδη έναντι ενός από τα τρία συγκυβερνώντα κόμματα δεν χαρακτηρίζεται από πολιτική ευπρέπεια. Η διαβούλευση μεταξύ πολιτικών συνεργατών, όπως είπε, είναι μια θεσμική διαδικασία που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καταργείται, αφήνοντας εκτός διαλόγου ένα από τα κόμματα της συγκυβέρνησης.

Ακολούθως, το στέλεχος της ΔΗΠΑ επεσήμανε ότι το κόμμα απέφυγε να εκφράσει οποιαδήποτε επιδίωξη στο πλαίσιο του ανασχηματισμού, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μπορεί να περιφρονεί την παράταξη. «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας», συμπλήρωσε, «γνωρίζει ποιο είναι το σωστό και τι αρμόζει στους πολιτικούς του συνεργάτες». Έκανε δε λόγο για νοοτροπία περιφρόνησης και μη θεσμικό τρόπο συμπεριφοράς προς τους συνεργάτες.

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον πρόεδρο της ΔΗΠΑ Μάριο Καρογιάν μετά τις βουλευτικές εκλογές για την πρόθεση του να προχωρήσει σε ανασχηματισμό του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο κ. Χριστοδουλίδης είχε αναφέρει στον πρόεδρο της ΔΗΠΑ ότι δεν θα μετακινήσει τους δύο υπουργούς που ανήκουν στο κόμμα. Δηλαδή τον υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα και τον υπουργό Εργασίας Μαρίνο Μουσιούττα.

Ωστόσο, πέρασαν αρκετές ημέρες, διατυπώθηκαν τόσα σενάρια και όταν έφτασε η ώρα του ανασχηματισμού ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έκρινε ότι δεν είναι αναγκαίο να ενημερώσει τον πρόεδρο της ΔΗΠΑ για τις τελικές του αποφάσεις. Σε αντίθεση με τον τελευταίο ανασχηματισμό του Δεκεμβρίου 2025, όπου ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τηλεφωνικά τον Μάριο Καρογιάν πριν προχωρήσει σε ανακοινώσεις.

Ο εκνευρισμός της ΔΗΠΑ από την περιφρόνηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη είναι φανερός και από την ψυχρή ανακοίνωση που εξέδωσε το κόμμα σήμερα για τον ανασχηματισμό. «Η Δημοκρατική Παράταξη», τονίζει, «συγχαίρει τους νέους Υπουργούς, Υφυπουργούς και Επιτρόπους για την ανάληψη των καθηκόντων τους και τους εύχεται καλή επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνουν. Παράλληλα, εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τους απερχόμενους Υπουργούς και την Επίτροπο Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων για την προσφορά και το έργο που επιτέλεσαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους».

Σεπτέμβριο οι αποφάσεις

Στη ΔΗΠΑ θεωρούν ότι μη είσοδος στη Βουλή για 1.350 ψήφους δεν δικαιολογεί καμία μορφή περιφρόνησης του κόμματος. Υπενθυμίζεται ότι αντιδράσεις εντός του κόμματος υπήρξαν και μετά την κάλπη της 24ης Μαΐου, με ορισμένα στελέχη να εκφράζουν δημόσια δυσαρέσκεια για τη στάση κάποιων προσώπων του περίγυρου του Προεδρικού, τα οποία βοήθησαν προεκλογικά συγκεκριμένα κόμματα σε βάρος της ΔΗΠΑ.

Η προεκλογική στάση συνεργατών του Προέδρου Χριστοδουλίδη και η περιφρόνηση της ΔΗΠΑ στον ανασχηματισμό του Υπουργικού Συμβουλίου θα τεθούν στα συλλογικά όργανα του κόμματος τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με πηγή εντός της ΔΗΠΑ, τον Σεπτέμβριο θα ληφθούν αποφάσεις στο πλαίσιο ανασυγκρότησης του κόμματος και θα αξιολογηθεί το κυβερνητικό έργο και οι σχέσεις της ΔΗΠΑ με την κυβέρνηση.