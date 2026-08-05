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| Πολιτική

ΑΚΕΛ για ανασχηματισμό: «Δεν είναι τα πρόσωπα το πρόβλημα» – Πυρά για παζάρια στο Προεδρικό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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«Ο μήνας δεν βγαίνει» για τους πολίτες, ενώ κυβέρνηση, ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ επιδίδονται σε μικροπολιτικά παιχνίδια, αναφέρει το κόμμα

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη ασκεί το ΑΚΕΛ για τον ανασχηματισμό, υποστηρίζοντας ότι το βασικό πρόβλημα δεν βρίσκεται στα πρόσωπα, αλλά στις πολιτικές επιλογές, την αναποτελεσματικότητα και τη στάση της απέναντι στα προβλήματα της κοινωνίας.

Το ΑΚΕΛ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι, αντί να αντιμετωπίζει τις καθημερινές δυσκολίες των πολιτών και τα μεγάλα προβλήματα της χώρας, επικεντρώνεται σε μικροπολιτικές διεργασίες και κομματικά παζάρια.

Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι «ο κυπριακός λαός δεν ενδιαφέρεται για τα μικροπολιτικά παιχνίδια του Προεδρικού με τον Συναγερμό και το ΔΗΚΟ, τις ατζέντες και τα παζάρια τους, όλα αυτά δηλαδή που κυριάρχησαν στο σίριαλ του ανασχηματισμού».

Σύμφωνα με το κόμμα, το ενδιαφέρον της κοινωνίας επικεντρώνεται στις πιέσεις της καθημερινότητας, στην ακρίβεια και στα προβλήματα που παραμένουν άλυτα.

«Αυτό που ανησυχεί και προβληματίζει τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού είναι η καθημερινότητα και ο μήνας που δεν βγαίνει, το κόστος ζωής, η ενεργειακή κρίση και τα αδιέξοδα στα μεγάλα προβλήματα της χώρας», σημειώνει.

Το ΑΚΕΛ υποστηρίζει ότι στους συγκεκριμένους τομείς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κυβέρνησή του καταγράφουν αποτυχίες και αναποτελεσματικότητα.

«Εκεί δηλαδή που ο κ. Χριστοδουλίδης και η κυβέρνησή του συσσωρεύουν αποτυχίες, ανευθυνότητα και αναποτελεσματικότητα. Εκεί δηλαδή που επιλέγει να υπηρετεί τους λίγους και προνομιούχους, αντί την κοινωνία», καταλήγει η ανακοίνωση.

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