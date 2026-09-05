Η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή σάρωσε στις εκλογές της ΕΔΕΚ – Η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του κόμματος

Νέα πρόεδρος της ΕΔΕΚ εκλέχθηκε η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή, επικρατώντας στην εσωκομματική εκλογική αναμέτρηση για τη διαδοχή στην ηγεσία του κόμματος. Η κ. Χριστοδούλου Μακρή κατέγραψε πρωτιά σε έξι από τις επτά κάλπες που στήθηκαν για τη σημερινή ψηφοφορία, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Κούλλη Μαυρονικόλα και στην τρίτη τον Γιώργο Κουττούκη. Πρόκειται για την πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΔΕΚ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για το κόμμα μετά από μια παρατεταμένη περίοδο εσωστρέφειας.

Τη νίκη της Σοφίας Χριστοδούλου Μακρή καταγράφουν τα ανεπίσημα αποτελέσματα των εσωκομματικών εκλογών. Με βάση τα ανεπίσημα στοιχεία που εξασφάλισε ο «Π» για τα επτά εκλογικά κέντρα που λειτούργησαν κατά τη σημερινή εκλογική διαδικασία, η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή συγκέντρωσε συνολικά 1182 ψήφους, ο Κούλλης Μαυρονικόλας 789 και ο Γιώργος Κουττούκης 246. Δηλαδή, η κ. Μακρή έλαβε 53,32% και άρα εκλέγεται από τον πρώτο γύρο της εσωκομματικής αναμέτρησης.

Λευκωσία

Στη Λευκωσία ψήφισαν 876 μέλη της ΕΔΕΚ, με την Σοφία Χριστοδούλου Μακρή να κερδίζει οριακά. Συγκεκριμένα, η κ. Μακρή έλαβε 389 ψήφους, ο Κούλλης Μαυρονικόλας 370 και ο Γιώργος Κουττούκης 113. Καταμετρήθηκε ένα λευκό και 3 άκυρα ψηφοδέλτια.

Πάφος

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι στην Πάφο η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή έλαβε 285 ψήφους, ο Κούλλης Μαυρονικόλας 201 και ο Γιώργος Κουττούκης 32.

Λεμεσός

Στη Λεμεσό η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή έλαβε 279 ψήφους, ο Κούλλης Μαυρονικόλας 89 και ο Γιώργος Κουττούκης 80. Υπήρχε και ένα άκυρο ψηφοδέλτιο.

Λάρνακα

Από τα 223 μέλη που προσήλθαν στην κάλπη που στήθηκε στη Λάρβακα, η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή έλαβε 147 ψήφους, ο Κούλλης Μαυρονικόλας 63 και ο Γιώργος Κουττούκης 12, ενώ καταγράφηκε και ένα άκυρο ψηφοδέλτιο.

Αμμόχωστος

Διαφορετική είναι η εικόνα στην ελεύθερη Αμμόχωστο, όπου το προβάδισμα περνά στον Κούλλη Μαυρονικόλα. Σύμφωνα με τα ανεπίσημα στοιχεία που εξασφάλισε ο «Π», ο κ. Μαυρονικόλας εξασφάλισε 40 ψήφους, η κ. Μακρή 25 και ο κ. Κουττούκης 4.

Συνολικά, στα τέσσερα εκλογικά κέντρα για τα οποία υπάρχουν μέχρι στιγμής ανεπίσημα αποτελέσματα, η κ. Μακρή προηγείται με διαφορά 100 ψήφων από τον Κούλλη Μαυρονικόλα. Τα αποτελέσματα παραμένουν ανεπίσημα και η συνολική εικόνα της εκλογικής αναμέτρησης θα διαμορφωθεί με την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων και από τα υπόλοιπα εκλογικά κέντρα.

Πύργος Τηλλυρίας

Ισχυρό προβάδισμα κατέγραψε η κ. Μακρή και στον Πύργο Τηλλυρίας, εξασφαλίζοντας 46 ψήφους, έναντι 23 του Κούλλη Μαυρονικόλα και 6 του Γιώργου Κουττούκη.

Αθήνα

Στην Αθήνα, όπου ψήφισαν 15 μέλη, η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή έλαβε 11 ψήφους, ο Κούλλης Μαυρονικόλας 3 και ο Γιώργος Κουττούκης 1.