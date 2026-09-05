Ανοίγουν οι κάλπες στην ΕΔΕΚ: Κρίσιμη αναμέτρηση για τη μεταβατική ηγεσία – Οι τρεις υποψήφιοι και το διακύβευμα της επόμενης μέρας

Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα τα μέλη της ΕΔΕΚ, για να επιλέξουν το πρόσωπο που θα αναλάβει τα ηνία του κόμματος σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη μεταβατική περίοδο.

Την προεδρία διεκδικούν ο Κυριάκος Μαυρονικόλας, ο Γιώργος Κουττούκης και η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή, μετά την απόσυρση από την κούρσα του Μάριου Χαννίδη, ο οποίος ανακοίνωσε τη στήριξή του προς τον Κούλλη Μαυρονικόλα.

Η σημερινή εκλογική διαδικασία έρχεται σε μια δύσκολη συγκυρία για την ΕΔΕΚ, μετά το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών, που άφησε το κόμμα εκτός Βουλής και άνοιξε νέο κύκλο συζητήσεων για την πορεία και την επόμενη μέρα της παράταξης.

Στον απόηχο του εκλογικού αποτελέσματος ακολούθησε και η αποχώρηση του Νίκου Αναστασίου από την προεδρία. Ο ίδιος είχε αρχικά θέσει την παραίτησή του ενώπιον των συλλογικών οργάνων και στη συνέχεια ανακοίνωσε την οριστική αποχώρησή του, με φόντο και τη συνεχιζόμενη εσωκομματική αντιπαράθεση.

Μεταβατικός πρόεδρος με κρίσιμο ρόλο

Ο νικητής της σημερινής αναμέτρησης δεν εκλέγεται για πλήρη προεδρική θητεία.

Ο νέος ή η νέα πρόεδρος θα έχει μεταβατικό ρόλο και θα κληθεί να οδηγήσει την ΕΔΕΚ στις επόμενες κομματικές διαδικασίες, με αποκορύφωμα το εκλογικό συνέδριο του Δεκεμβρίου, από το οποίο θα προκύψει η νέα, μόνιμη ηγεσία.

Στο διάστημα που μεσολαβεί αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο ζητήματα που αφορούν το καταστατικό, το μητρώο των μελών, την οργανωτική ανασυγκρότηση και την προσπάθεια επαναπροσέγγισης στελεχών και μελών που έχουν απομακρυνθεί από την παράταξη.

Οι τρεις υποψήφιοι

Οι τρεις υποψήφιοι έχουν δώσει το δικό τους στίγμα για την επόμενη μέρα της ΕΔΕΚ, με την ανάγκη για ενότητα και ανασύνταξη να αποτελεί κοινή συνισταμένη στις τοποθετήσεις τους.

Ο Κούλλης Μαυρονικόλας, μιλώντας στον ραδίοφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6, έθεσε ως βασικές προτεραιότητες την αποκατάσταση της ενότητας και την οργανωτική ανασυγκρότηση του κόμματος. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν βλέπει την προεδρία ως μόνιμη επιλογή, κάνοντας λόγο για μια μεταβατική περίοδο, μετά την οποία, όπως ανέφερε, θα πρέπει να αναδειχθεί νεότερη ηγεσία.

Ο Γιώργος Κουττούκης, σε άρθρο του στον «Π» την περασμένη Πέμπτη, έστειλε μήνυμα υπέρ της ενότητας και της συλλογικής προσπάθειας, καλώντας τα μέλη της ΕΔΕΚ να αφήσουν πίσω «τις προσωπικές αντιπαραθέσεις, τις ατεκμηρίωτες κατηγορίες και τις εσωτερικές συγκρούσεις». Στις τοποθετήσεις του αναδεικνύει επίσης την οικονομική διαχείριση του κόμματος, πεδίο στο οποίο είχε ενεργό ρόλο τα προηγούμενα χρόνια.

Η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή έχει θέσει περισσότερο στο επίκεντρο την ανανέωση. Μιλώντας στον «Π» μετά το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών, είχε κάνει λόγο για ανάγκη «ολικής επανεκκίνησης» της ΕΔΕΚ, υποστηρίζοντας παράλληλα την ανανέωση του καταστατικού, μεγαλύτερη συμμετοχή της νεολαίας και άνοιγμα του κόμματος σε περισσότερα στελέχη και μέλη.

Το στοίχημα της επόμενης μέρας

Το πραγματικό διακύβευμα αρχίζει ουσιαστικά μετά το κλείσιμο της κάλπης.

Ο νέος πρόεδρος θα κληθεί μέσα σε λίγους μήνες να περιορίσει την εσωστρέφεια, να γεφυρώσει τις διαφορετικές πλευρές και να οδηγήσει την ΕΔΕΚ συντεταγμένα προς το εκλογικό συνέδριο του Δεκεμβρίου.

Υπό αυτή την έννοια, η σημερινή εκλογή δεν αποτελεί το τέλος της εσωκομματικής αναμέτρησης. Αποτελεί την έναρξη μιας μεταβατικής περιόδου που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό με ποιους όρους και με ποια φυσιογνωμία θα επιχειρήσει η ΕΔΕΚ την επανεκκίνησή της.