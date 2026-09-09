Στο Εκλογοδικείο κρίνεται η έδρα των πέντε ψήφων - Αρχίζει στις 16 Σεπτεμβρίου η διαδικασία για την προσφυγή της Ανθούση

Το αργότερο μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους αναμένεται, εκτός απροόπτου, να έχει ξεκαθαρίσει οριστικά η τύχη της έβδομης βουλευτικής έδρας στην επαρχία Λευκωσίας, η οποία κατέληξε στο ΕΛΑΜ με διαφορά μόλις πέντε ψήφων.

Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο θα συνεδριάσει ως Εκλογοδικείο, όρισε την 16η Σεπτεμβρίου ως την πρώτη εμφάνιση στην εκλογική αίτηση που καταχώρισε η Αναστασία Ανθούση, αμφισβητώντας το αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε μετά την επανακαταμέτρηση ψήφων σε εκλογικό κέντρο στην κοινότητα Νικητάρι. Κατά την πρώτη εμφάνιση, οι δύο πλευρές αναμένεται να κληθούν να δηλώσουν τα γεγονότα τα οποία αποδέχονται ως κοινώς παραδεκτά, με στόχο να περιοριστούν τα επίδικα ζητήματα και να επιταχυνθεί η διαδικασία.

Σύμφωνα με νομικούς κύκλους που μίλησαν στον «Π», σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατό να συμφωνηθεί ένα κοινό πλαίσιο γεγονότων, το Εκλογοδικείο θα προχωρήσει στην κανονική εξέταση της αίτησης και στην παρουσίαση του αναγκαίου αποδεικτικού υλικού. Η ίδια εκτίμηση αναφέρει ότι, λόγω της συγκεκριμένης φύσης και του σχετικά περιορισμένου αντικειμένου της διαφοράς, η διαδικασία δεν αναμένεται να είναι μακρά. Εκτός απροόπτου, μέχρι το τέλος του 2026 θα πρέπει να υπάρξει οριστική εικόνα για το ποιο κόμμα θα διατηρήσει τελικά την επίμαχη έδρα. Η αίτηση της κας Ανθούσης στρέφεται κατά του Ελίκκου Ηλία, Γενικού Εφόρου Εκλογών και επικεντρώνεται στην ορθότητα της επανακαταμέτρησης της κάλπης στο συγκεκριμένο εκλογικό κέντρο. Στόχος είναι να εξακριβωθεί δικαστικά κατά πόσο η τελική καταμέτρηση αποτύπωσε με ακρίβεια την πραγματική βούληση των ψηφοφόρων. Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της εξαιρετικά μικρής διαφοράς που έκρινε την κατανομή της έδρας. Μετά την επανακαταμέτρηση και το ολονύκτιο θρίλερ στο Νικητάρι, η έδρα που αρχικά εμφανιζόταν να καταλήγει στον ΔΗΣΥ στην επαρχία Λευκωσίας πέρασε τελικά στο ΕΛΑΜ.

Η αλλαγή αυτή είχε συνέπειες και στη συνολική κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του ΔΗΣΥ, ο οποίος από τις έξι έδρες που φαινόταν αρχικά να εξασφαλίζει στη Λευκωσία περιορίστηκε τελικά στις πέντε. Δέον να σημειωθεί ότι η άμεσα επηρεαζόμενη από τη μεταβολή ήταν η Αναστασία Ανθούση, η οποία παρότι συγκέντρωσε 7.606 σταυρούς προτίμησης και θα καταλάμβανε την έδρα σε περίπτωση που αυτή παρέμενε στον ΔΗΣΥ, τελικά έμεινε εκτός.

Η υπόθεση αναμένεται πλέον να επικεντρωθεί στα συγκεκριμένα στοιχεία της καταμέτρησης και επανακαταμέτρησης στο επίμαχο εκλογικό κέντρο, καθώς ακόμη και η μεταβολή ελάχιστων ψήφων μπορεί να ανατρέψει εκ νέου την τελική κατανομή.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γενικός Έφορος Εκλογών και γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, Ελίκκος Ηλία, είχε μετά τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου επισημάνει την ανάγκη επανεξέτασης του εκλογικού συστήματος από τη Βουλή. Αναφερόμενος στην προσφυγή της κ. Ανθούσης, είχε χαρακτηρίσει την εκλογική αίτηση «τίμια», υπό την έννοια ότι επιδιώκει να διαπιστωθεί με σαφήνεια η ορθότητα του αποτελέσματος.