Μέτωπο ΔΗΣΥ–ΔΗΚΟ για τον GSI: «Σταματήστε τη διγλωσσία και αναλάβετε την ευθύνη των αποφάσεων»

Τη θέση του ΔΗΚΟ για τον Great Sea Interconnector (GSI) και το αίτημά του για συγκεκριμένες απαντήσεις από την Κυβέρνηση στηρίζει ο ΔΗΣΥ, ασκώντας παράλληλα έντονη κριτική στον Υπουργό Οικονομικών για τις τοποθετήσεις του γύρω από το έργο.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δημοκρατικός Συναγερμός χαρακτηρίζει απαράδεκτο το ύφος και απαξιωτικές τις αναφορές του Μάκη Κεραυνού, υποστηρίζοντας ότι υποβαθμίζουν τόσο το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου όσο και τη σημασία της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Ο ΔΗΣΥ σημειώνει ότι δεν είναι δυνατόν ένα έργο, το οποίο η ίδια η Κυβέρνηση παρουσιάζει ως στρατηγικής και εθνικής σημασίας, να συνοδεύεται από αντιφατικές τοποθετήσεις, αμφιταλαντεύσεις και απουσία ξεκάθαρης πολιτικής βούλησης. Καλεί, ως εκ τούτου, την Κυβέρνηση να αποσαφηνίσει τη θέση της και να αναλάβει την ευθύνη των αποφάσεών της.

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι λανθασμένοι χειρισμοί δεν πρέπει να οδηγήσουν σε απομάκρυνση της Κύπρου από την Ελλάδα. Όπως αναφέρει, ο GSI μπορεί να τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της χώρας και να λειτουργήσει ως γέφυρα συνεργασίας και στρατηγικής σύγκλισης μεταξύ των δύο κρατών, αντί να εξελιχθεί σε αιτία πολιτικής απόστασης.

Σύμφωνα με τον ΔΗΣΥ, το έργο μπορεί επίσης να αποτελέσει τη βάση για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ισραήλ και άλλες γειτονικές χώρες. Μια τέτοια εξέλιξη, προσθέτει, θα μπορούσε να αναδείξει την Κύπρο σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο και να ενισχύσει τον ανταγωνισμό προς όφελος των καταναλωτών.

Καταλήγοντας, ο ΔΗΣΥ καλεί την Κυβέρνηση να εγκαταλείψει, όπως αναφέρει, τη «διγλωσσία», να παρουσιάσει καθαρές θέσεις για το μέλλον του GSI και να προχωρήσει στη λήψη υπεύθυνων αποφάσεων.