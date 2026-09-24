Χριστοδουλίδης: Αδιάλειπτες οι προσπάθειες της Κύπρου για ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ-Κόλπου

Τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ Ευρώπης και των κρατών του Κόλπου υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στο Europe-Gulf Forum στη Νέα Υόρκη.

Το Φόρουμ συνδιοργανώνεται από την Antenna Group και το Atlantic Council με θέμα «Εδραίωση της συνεργασίας ΕΕ-Κόλπου για την περιφερειακή ασφάλεια και ευημερία».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, το Europe-Gulf Forum αποτελεί νέα πλατφόρμα στρατηγικού διαλόγου μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών και κρατών του Κόλπου. Στόχος είναι η ενίσχυση των πολιτικών, οικονομικών και επενδυτικών σχέσεων των δύο περιοχών, καθώς και η δημιουργία σταθερού διαύλου επικοινωνίας μεταξύ κυβερνήσεων, θεσμών, επενδυτών και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Κατά την ομιλία του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι, έπειτα από χρόνια παρότρυνσης από την Κύπρο και την Ελλάδα, η ηγεσία της ΕΕ αποδίδει πλέον τη δέουσα σημασία στην περιοχή του Κόλπου. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανακοίνωσε πρόσφατα τη διεξαγωγή της δεύτερης συνόδου των ηγετών των κρατών της ΕΕ και του Κόλπου τον ερχόμενο μήνα στη Σαουδική Αραβία.

«Εργαζόμαστε αδιάλειπτα για να ενισχύσουμε τις σχέσεις ανάμεσα σε ΕΕ και χώρες του Κόλπου, σε τομείς όπως η φιλελευθεροποίηση θεωρήσεων, η συνδεσιμότητα, η ναυτιλιακή ασφάλεια και άλλα», δήλωσε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Όπως σημείωσε, η προτεραιοποίηση της σύσφιξης των σχέσεων εντάχθηκε και στην πρόσφατη κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, για πρώτη φορά συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λευκωσίας.

Αναφερόμενος στην κατάσταση ασφαλείας στον Κόλπο, η οποία επηρεάζει άμεσα και την Ευρώπη σε τομείς όπως το εμπόριο και η ενέργεια, ο Πρόεδρος είπε ότι ο ίδιος και ο Υπουργός Εξωτερικών επισκέφθηκαν την περιοχή κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών την περασμένη άνοιξη, για να εκφράσουν την αλληλεγγύη της Κύπρου.

Πρόσθεσε ότι η κατάσταση καταδεικνύει την ευαλωτότητα της ασφάλειας των ναυτιλιακών διαδρόμων, επισημαίνοντας πως στη σημερινή εποχή δεν υπάρχει αμιγώς τοπική κρίση, καθώς οι συνέπειες έχουν παγκόσμιες προεκτάσεις.

Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε επίσης το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Κύπρου, ως ναυτιλιακής χώρας που διαθέτει τον τρίτο μεγαλύτερο στόλο στην Ευρώπη και τον ενδέκατο παγκοσμίως.

«Συνεπώς, παραμένουμε απόλυτα προσηλωμένοι στις αρχές του διεθνούς δικαίου, περιλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας. Η ελεύθερη ναυσιπλοΐα είναι επιβεβλημένη», τόνισε.

Αναφερόμενος στη σημασία των διεθνών συνεργειών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η υλοποίηση του οικονομικού και εμπορικού διαδρόμου Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC) θα συμβάλει στη μακροπρόθεσμη περιφερειακή σταθερότητα και στη συνδεσιμότητα μεταξύ Ευρώπης, Κόλπου και Ανατολικής Μεσογείου.

Στο Φόρουμ συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, ο Πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, ο Πρωθυπουργός του Κατάρ Αλί Αλ Θαγουάντι, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο, υπουργοί Εξωτερικών κρατών και ανώτατα στελέχη διεθνών οργανισμών.

Πηγή: ΚΥΠΕ