Ακρίβεια και καύσιμα βγάζουν το ΑΚΕΛ στους δρόμους - Κάλεσμα για διαμαρτυρία

Σε κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών καλεί το ΑΚΕΛ, ανεβάζοντας τους τόνους για την ακρίβεια και τις αυξήσεις στα καύσιμα και ζητώντας από την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε μέτρα ανακούφισης των νοικοκυριών και των εργαζομένων. Η διαμαρτυρία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 18:00, με το κόμμα να απευθύνει ανοικτό κάλεσμα σε πολίτες να δώσουν το παρών.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν μαζί με το ΑΚΕΛ οι οργανώσεις του Λαϊκού Κινήματος ΠΕΟ, ΕΔΟΝ, ΠΟΓΟ και ΕΚΑ, με κεντρικό σύνθημα «Η ακρίβεια μας αδειάζει την τσέπη, πάρτε μέτρα τώρα».

Το κόμμα ζητά, μεταξύ άλλων, μόνιμη μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα στο 5%, καθώς και κατάργηση αυτού που χαρακτηρίζει ως «διπλή φορολογία» στα καύσιμα. Παράλληλα, προτείνει τη λήψη μέτρων κοινωνικής πολιτικής για τον περιορισμό της επιβάρυνσης που προκαλούν οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων.

Στο πακέτο των προτάσεων που προβάλλει περιλαμβάνεται επίσης σχέδιο στήριξης για τη θέρμανση των κατοικιών πριν από την έναρξη του χειμώνα, καθώς και πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης παλαιών κατοικιών, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και κατ’ επέκταση του κόστους για τα νοικοκυριά.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο στεγαστικό, με το ΑΚΕΛ να ζητά στοχευμένα μέτρα για πολίτες που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες λόγω του ύψους των ενοικίων, των επιτοκίων και γενικότερα του κόστους στέγασης. Την ίδια ώρα, εισηγείται αναπροσαρμογή των ποσών του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ώστε, όπως υποστηρίζει, να ανταποκρίνονται στα σημερινά δεδομένα του κόστους διαβίωσης.

Στις διεκδικήσεις περιλαμβάνεται ακόμη η κατοχύρωση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων, με ιδιαίτερη αναφορά στους εργαζόμενους που καλύπτονται από τον κατώτατο μισθό.

Το ΑΚΕΛ καλεί εργαζόμενους, νέους, συνταξιούχους, οικογένειες και πολίτες που επηρεάζονται από το αυξημένο κόστος ζωής να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση της Δευτέρας, επιδιώκοντας μαζική παρουσία έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Το κόμμα υποστηρίζει ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας απαιτεί πλέον συγκεκριμένες παρεμβάσεις και όχι εξαγγελίες, επαναφέροντας την πίεση προς την κυβέρνηση για άμεσα μέτρα στήριξης.