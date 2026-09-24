Συνάντηση Μητσοτάκη - Νετανιάχου στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ

Επιβεβαιώθηκε η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ.

Η συνάντηση πραγματοποιείται έπειτα από αίτημα της ισραηλινής πλευράς και έχει προγραμματιστεί για περίπου τις 11:30 τοπική ώρα, δηλαδή στις 18:30 ώρα Κύπρου.

Στο σημερινό πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη περιλαμβάνονται επίσης συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και συμμετοχή σε εκδήλωση στο πανεπιστήμιο Κολούμπια. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα απευθυνθεί ακόμη στη Γενική Συνέλευση.

Πηγή: ΚΥΠΕ