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Συνάντηση Μητσοτάκη - Νετανιάχου στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, έπειτα από αίτημα της ισραηλινής πλευράς.

Επιβεβαιώθηκε η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ.

Η συνάντηση πραγματοποιείται έπειτα από αίτημα της ισραηλινής πλευράς και έχει προγραμματιστεί για περίπου τις 11:30 τοπική ώρα, δηλαδή στις 18:30 ώρα Κύπρου.

Στο σημερινό πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη περιλαμβάνονται επίσης συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και συμμετοχή σε εκδήλωση στο πανεπιστήμιο Κολούμπια. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα απευθυνθεί ακόμη στη Γενική Συνέλευση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

#ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ #ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

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