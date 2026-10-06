Στη Μανίλα μεταβαίνει για επίσημη επίσκεψη ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος. Είναι η πρώτη επίσκεψη υπουργού Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.
Στη Μανίλα για επίσημη επίσκεψη ο Κωνσταντίνος Κόμπος
Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη υπουργού Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας στις Φιλιππίνες. Στην ατζέντα η ενίσχυση των διμερών σχέσεων και περιφερειακά ζητήματα.
Η επίσκεψη πραγματοποιείται με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων Κύπρου και Φιλιππίνων και τη διεύρυνση της συνεργασίας των δύο χωρών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.
Κατά την παραμονή του στη Μανίλα, ο κ. Κόμπος θα συναντηθεί με την Υπουργό Εξωτερικών των Φιλιππίνων, Τερέζα Λαζαρο. Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν οι διμερείς σχέσεις και οι προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους, καθώς και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, αναφέρει η ανακοίνωση.
Η συνάντηση έπεται των επαφών που είχαν οι δύο υπουργοί στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 80ής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τον Σεπτέμβριο του 2025, και της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τον Σεπτέμβριο του 2026, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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