Μιλώντας στην τελετή έναρξης της 46ης Γενικής Συνέλευσης και του 1ου Ετήσιου Συνεδρίου της Ένωσης Δήμων Κύπρου, στην Πάφο, ο Πρόεδρος είπε ότι η μεταρρύθμιση βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, καθώς έχουν περάσει δύο χρόνια από την έναρξη εφαρμογής της. Η περίοδος προσαρμογής, σημείωσε, έχει ολοκληρωθεί και πλέον ακολουθούν η αξιολόγηση και η εξέταση των αποτελεσμάτων.

«Πάντοτε με πνεύμα συνεργασίας και συνεννόησης προχωρούμε σε βελτιώσεις και διορθωτικές παρεμβάσεις, όπου αυτό απαιτείται, ώστε το νέο σύστημα να λειτουργεί ακόμη πιο αποτελεσματικά», ανέφερε.

Ως πρώτη διόρθωση ανέφερε τη νομοθετική ρύθμιση για την κρατική χορηγία, η οποία, όπως είπε, έπρεπε να είχε γίνει όταν ψηφίστηκε η μεταρρύθμιση το 2022. Το ποσό των €117 εκατ. ήταν ένα από τα πρώτα θέματα που έθεσαν οι Δήμοι και η Κυβέρνηση προχώρησε στη σχετική διόρθωση.

Στα €117 εκατ. προστέθηκαν €15 εκατ. για τη μεταφορά της αρμοδιότητας συντήρησης των δρόμων πρωταρχικής σημασίας και €12 εκατ. για την απώλεια εσόδων λόγω της μεταφοράς της αρμοδιότητας αδειοδότησης στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης. Προστέθηκαν ακόμη €12 εκατ., καθώς η αγοραστική αξία της κρατικής χορηγίας είχε μειωθεί λόγω πληθωρισμού από την ψήφιση της νομοθεσίας το 2022 και δεν ανταποκρινόταν πλέον στα σημερινά δεδομένα. Έτσι, η συνολική κρατική χορηγία ανέρχεται πλέον σε €156 εκατ., σύμφωνα με τον Πρόεδρο.

Για την περίοδο 2024-2029, πολεοδομικά έργα ύψους €240 εκατ. βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης ή προγραμματίζονται, ενώ αξιοποιούνται ευρωπαϊκά και διεθνή χρηματοδοτικά εργαλεία για την αναβάθμιση των πόλεων, είπε. Κάλεσε επίσης τους Δήμους να ωριμάσουν έργα ενόψει της έγκρισης, τον Σεπτέμβριο του 2027, έργων συνολικού ύψους περίπου €3,5 δισ. από το Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως ανέφερε, η υλοποίησή τους θα αρχίσει την 1η Ιανουαρίου 2028.

Αναφερόμενος στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι απαιτείται πολιτική συμφωνία έως το τέλος του 2026. Το 2027 είναι εκλογική χρονιά σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Ελλάδα, και η επόμενη εβδομάδα είναι καθοριστική για την επίτευξη συμφωνίας, σημείωσε. Πρόσθεσε ότι ορισμένες χώρες πιέζουν για σημαντική μείωση του προϋπολογισμού, ενώ άλλες επιδιώκουν αύξησή του, και αναμένονται δύσκολες διαπραγματεύσεις.

Η Κυβέρνηση, πρόσθεσε, συνεχίζει την πρακτική της προηγούμενης Κυβέρνησης για την εξασφάλιση ευνοϊκών πηγών χρηματοδότησης μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Παράλληλα, εργάζεται για τη σύναψη νέου δανείου-πλαισίου με διεθνή χρηματοδοτικό οργανισμό, ώστε να στηριχθούν αναπτυξιακά έργα σε όλους τους Δήμους.

Για την εφαρμογή του συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετώ», ο Πρόεδρος ανέφερε ότι απαιτούνται ολοκληρωμένος σχεδιασμός, κατάλληλες υποδομές, επαρκής χρηματοδότηση και στενή συνεργασία μεταξύ Κεντρικής Κυβέρνησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είπε ότι, αφού άκουσε τις ανησυχίες των Τοπικών Αρχών, η Κυβέρνηση εξασφάλισε €25 εκατ. από το Πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ 2021-2027 και πρότεινε ολοκληρωμένο και συνεκτικό νομικό πλαίσιο για την ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα εντός του 2028.

Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η αποτελεσματικότητα των Δήμων πρέπει να συνοδεύεται από μεγαλύτερη διαφάνεια, λογοδοσία και θεσμική αξιοπιστία. Η πρόσφατη αξιολόγηση της Κύπρου από την Επιτροπή GRECO του Συμβουλίου της Ευρώπης, είπε, επιβεβαιώνει τη διεθνή σημασία που αποδίδεται στην ενίσχυση της ακεραιότητας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Καταλήγοντας, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι δυνατότητες της μεταρρύθμισης μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως, ώστε να δημιουργηθεί μια Τοπική Αυτοδιοίκηση που θα βελτιώνει καθοριστικά την καθημερινότητα των πολιτών.

Πηγή: ΚΥΠΕ