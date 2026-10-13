Ποια είναι η νέα πρέσβειρα του Ισραήλ στην Κύπρο – Η διαδρομή από τον ΟΗΕ και το ΝΑΤΟ μέχρι τη Λευκωσία

Η Ισραηλινή διπλωμάτης, η ανάληψη των καθηκόντων της οποίας ανακοινώθηκε την Τρίτη (13/10), διαδέχεται τον Ορέν Ανόλικ, ο οποίος υπηρέτησε στη Λευκωσία από τον Αύγουστο του 2021.

Η Νταβίντοβιτς διαθέτει μακρά διαδρομή στο Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, έχοντας υπηρετήσει σε σημαντικές διπλωματικές θέσεις στην Ευρώπη, την Αμερική και σε διεθνείς οργανισμούς.

Από τις Βρυξέλλες στο πλευρό του Προέδρου του Ισραήλ

Η νέα πρέσβειρα εντάχθηκε στη διπλωματική υπηρεσία του Ισραήλ το 1995. Στα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας της υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε αποστολές στο εξωτερικό.

Μεταξύ άλλων, διετέλεσε αναπληρώτρια επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματικής αποστολής στο Βέλγιο, με αρμοδιότητες στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Υπηρέτησε επίσης στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη, στην πρεσβεία της χώρας στο Λονδίνο ως εκπρόσωπος Τύπου, καθώς και στην Κόστα Ρίκα ως αναπληρώτρια πρέσβειρα και πρόξενος.

Το 2018 αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην καριέρα της, καθώς ο τότε Πρόεδρος του Ισραήλ, Ρέουβεν Ρίβλιν, την επέλεξε για τη θέση της ανώτερης συμβούλου του σε θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Από τη συγκεκριμένη θέση συμμετείχε στον σχεδιασμό και τον συντονισμό των διεθνών επαφών του Ισραηλινού Προέδρου, καθώς και στην προετοιμασία συναντήσεων με ξένους ηγέτες και διπλωματικές αντιπροσωπείες.

Η ενασχόληση με τις εβραϊκές κοινότητες και τις θρησκευτικές σχέσεις

Μετά την ολοκλήρωση της θητείας του Ρίβλιν το 2021, η Νταβίντοβιτς επέστρεψε στο ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, αναλαμβάνοντας επικεφαλής της Διεύθυνσης Παγκόσμιων Εβραϊκών Υποθέσεων και Θρησκειών.

Από τη συγκεκριμένη θέση είχε την ευθύνη για ζητήματα που αφορούσαν τις σχέσεις του Ισραήλ με τις εβραϊκές κοινότητες ανά τον κόσμο, την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και την ασφάλεια των εβραϊκών κοινοτήτων.

Παράλληλα, στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονταν οι σχέσεις του Ισραήλ με το Βατικανό, τις χριστιανικές Εκκλησίες και εκπροσώπους άλλων μεγάλων θρησκειών.

Ο ρόλος της στην υπόθεση των ομήρων

Ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της πρόσφατης διπλωματικής της δραστηριότητας συνδέεται με την υπόθεση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Νταβίντοβιτς είχε αναλάβει τον συντονισμό των διπλωματικών προσπαθειών του ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών για τους ομήρους και τους αγνοουμένους, με τον ρόλο της να αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ισραηλινού Ynet, η ίδια συντόνισε διεθνείς πρωτοβουλίες για την ανάδειξη της υπόθεσης, αξιοποιώντας το δίκτυο των ισραηλινών διπλωματικών αποστολών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μεταξύ άλλων, οργανώθηκαν επισκέψεις συγγενών ομήρων σε διεθνείς οργανισμούς, συναντήσεις με ξένους αξιωματούχους και παρεμβάσεις σε σημαντικά διεθνή φόρα, όπως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου.

Η ίδια είχε δηλώσει ότι οι ισραηλινές διπλωματικές υπηρεσίες εργάζονταν καθημερινά, επιδιώκοντας να διατηρήσουν το θέμα των ομήρων στην κορυφή της διεθνούς ατζέντας.

Οι σπουδές και η προσωπική της ζωή

Η νέα πρέσβειρα του Ισραήλ στην Κύπρο είναι απόφοιτος του Εβραϊκού Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ, όπου σπούδασε Μεσανατολικές Σπουδές και Διεθνείς Σχέσεις.

Είναι παντρεμένη και μητέρα πέντε παιδιών, σύμφωνα με βιογραφικά στοιχεία που είχαν δημοσιοποιηθεί το 2018, κατά τον διορισμό της ως συμβούλου εξωτερικής πολιτικής του τότε Προέδρου Ρίβλιν.

Μετά από τρεις δεκαετίες διπλωματικής σταδιοδρομίας, η Νταβίντοβιτς αναλαμβάνει πλέον την εκπροσώπηση του Ισραήλ στην Κυπριακή Δημοκρατία, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις των δύο χωρών εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα συνεργασιών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια, την ενέργεια και τις περιφερειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.