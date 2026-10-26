Τουρκοκυπριακός Τύπος: Ενστάσεις και αναταραχή στην επιλογή υποψηφίων του ΚΕΕ

Η «Αβρούπα» («Ευρώπη»), με τίτλο «Άνω κάτω το ΚΕΕ: θα φάτε ο ένας τον άλλον», γράφει ότι μετά τα αποτελέσματα της ψηφιακής καταμέτρησης της διαδικασίας του Σαββάτου, στην οποία ψήφισαν περίπου 9.000 άνθρωποι, υποβλήθηκαν 17 ενστάσεις. Οι ψήφοι θα επαναμετρηθούν υπό την εποπτεία του «ανώτατου εκλογικού συμβουλίου». Σε άλλο θέμα, αναφέρει ότι ο Χακάν Ντίντσγιουρέκ απέσυρε την υποψηφιότητά του για τις «βουλευτικές εκλογές» και παραιτήθηκε από την «κυβέρνηση», επειδή δεν του άρεσε η πέμπτη θέση στη λίστα της Αμμοχώστου. Η εφημερίδα γράφει επίσης ότι ο Ανεξάρτητος Δρόμος ανακοίνωσε τους υποψηφίους «βουλευτές» του, με την Τζάνσου Ναζλί στην πρώτη θέση και τον Μουνίρ Ραχβαντζίογλου, στέλεχος του κόμματος, στη δεύτερη.

Η «Χαλκίν Σεσί» («Φωνή του λαού»), με τίτλο «Χάος υποψηφιοτήτων στο ΚΕΕ», γράφει ότι το προεδρείο αποφάσισε την επανακαταμέτρηση των ψήφων στην εκλογή υποψηφίων «βουλευτών» του ΚΕΕ, η οποία διεξήχθη για πρώτη φορά ηλεκτρονικά, μετά τις ενστάσεις 17 υποψηφίων. Οι κάλπες φυλάχθηκαν όλη τη νύχτα υπό «αστυνομική» επιτήρηση, κλειδωμένες και σφραγισμένες από το «ανώτατο εκλογικό συμβούλιο». Η επανακαταμέτρηση αναμένεται να γίνει από ευρεία ομάδα. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα δημοσιεύει φωτογραφίες από τον 14ο μαραθώνιο Λευκωσίας, στον οποίο συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι και εκατοντάδες αθλητές. Τα έσοδα θα δοθούν ως δωρεά στις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο ανοικτά της Κερύνειας.

Η «Κίπρις» («Κύπρος»), με τίτλο «Η αύξηση στα εγκλήματα ναρκωτικών προκαλεί ανησυχία», γράφει ότι ο «πρόεδρος» του «ανώτατου δικαστηρίου», Μπερτάν Οζερντάγ, χαρακτήρισε την αύξηση των εγκλημάτων που σχετίζονται με ναρκωτικά ως το ζήτημα που τον ανησυχεί περισσότερο και τόνισε την ανάγκη να αποτραπεί η πρόσβαση παιδιών και νέων στα ναρκωτικά. Η εφημερίδα αναφέρει επίσης ότι η τέως «πρόεδρος» του «ανώτατου δικαστηρίου», Ναρίν Φερντί Σεφίκ, δήλωσε πως η προστασία της αξιοπιστίας της δικαιοσύνης αποτελεί μεγάλη ευθύνη. Σε άλλο δημοσίευμα σημειώνει ότι στον ελληνοκυπριακό Τύπο συζητούνται έντονα η συμμετοχή του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη σύνοδο κορυφής COP31 στην Αττάλεια και η πρόσκληση του Τουρκοκύπριου ηγέτη στη σύνοδο.

Η «Γενί Ντουζέν» («Νέα τάξη»), με τίτλο «Γιορτή αντιδημοκρατίας», γράφει για το αμφισβητούμενο συνέδριο ανάδειξης υποψηφίων του ΚΕΕ και το χάος που επικράτησε. Στο πρωτοσέλιδό της δημοσιεύει φωτογραφίες από σκηνές στο αθλητικό κέντρο όπου πραγματοποιήθηκε το συνέδριο, με υποψηφίους να διαμαρτύρονται και «αστυνομικά» κάγκελα μπροστά από τις κάλπες.

Πηγή: ΚΥΠΕ