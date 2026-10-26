Κενεβέζος για Προεδρικές 2028: «Ασφαλώς θα στήριζα τον Νικόλα - Το Κέντρο πρέπει να έχει πρόταση» (ηχητικό)

Αφορμή για τη συζήτηση αποτέλεσε συνέντευξή του στον «Reporter», στην οποία αναφέρθηκε στην προβληματική εικόνα του κεντρώου χώρου και στην ύπαρξη πολιτικού κενού. Ο κ. Κενεβέζος εξήγησε ότι διαπιστώνει απουσία αυθεντικής κεντρώας έκφρασης ενόψει των επόμενων προεδρικών εκλογών, σημειώνοντας πως, παρότι διάφορα κόμματα αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρώα, ο ίδιος αναφέρεται στον παραδοσιακό χώρο του Κέντρου.

Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι θα στήριζε υποψήφιο προερχόμενο από την ηγεσία αυτού του χώρου, ακόμη και αν δεν υπήρχε προοπτική εκλογικής επιτυχίας, καθώς θεωρεί απαραίτητο να κατατεθεί αυτόνομη πολιτική πρόταση.

«Ναι, ασφαλώς θα στήριζα τον Νικόλα»

Ερωτηθείς συγκεκριμένα κατά πόσο θα υποστήριζε ενδεχόμενη υποψηφιότητα του προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, απάντησε καταφατικά.

Όπως εξήγησε, εάν κάποιος από τους ηγέτες του παραδοσιακού κεντρώου χώρου αναλάβει πρωτοβουλία για την πολιτική του έκφραση, ο ίδιος είναι έτοιμος να τον στηρίξει.

Σε παρατήρηση ότι ενδεχομένως υπάρχουν διαφωνίες σε σημαντικά πολιτικά ζητήματα, απάντησε πως δεν υπάρχει εκπρόσωπος του κεντρώου χώρου με τον οποίο να μη συμφωνεί στα περισσότερα από τα βασικά ζητήματα.

Υπενθύμισε, παράλληλα, ότι σε ένα προεδρικό σύστημα τα κόμματα και τα πολιτικά πρόσωπα καλούνται να κάνουν επιλογές με βάση τα δεδομένα κάθε περιόδου. Με αυτό το σκεπτικό υπερασπίστηκε και τη στήριξη που είχε προσφέρει στον Νίκο Χριστοδουλίδη στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές.

Ο πρώην υπουργός αμφισβήτησε τη λογική των διαδοχικών υποχωρήσεων στις διαπραγματεύσεις, υποστηρίζοντας ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά πρέπει να αξιοποιήσει περισσότερο τις σημερινές γεωπολιτικές συνθήκες και τη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για την εκ περιτροπής προεδρία, το δικαίωμα βέτο των Τουρκοκυπρίων στη λήψη αποφάσεων και ενδεχόμενες ρυθμίσεις που δεν θα διασφάλιζαν την πλήρη αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων.

Η εκ περιτροπής προεδρία και οι αναφορές στον Μενελάου

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Ελληνοκύπριο διαπραγματευτή, Μενέλαο Μενελάου, και στις τοποθετήσεις του για τις συγκλίσεις στο Κυπριακό.

Ο κ. Κενεβέζος χαρακτήρισε την εκ περιτροπής προεδρία ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των προηγούμενων συγκλίσεων, εκφράζοντας τη διαφωνία του με την αντιμετώπισή της ως δεδομένου που θα πρέπει να διατηρηθεί.

Η δημοσιογράφος Κατερίνα Ηλιάδη αντέτεινε ότι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων προϋποθέτει σεβασμό στην εργασία που έχει πραγματοποιηθεί επί δεκαετίες, ενώ έθεσε το ερώτημα τι ακριβώς θα πρέπει να προτείνει σήμερα η ελληνοκυπριακή πλευρά στα Ηνωμένα Έθνη.

«Η δική μας πλευρά πρέπει στο τραπέζι των συνομιλιών να θέτει πιο ουσιαστικά και πιο επιτακτικά τις θέσεις της», απάντησε ο κ. Κενεβέζος, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να επιδεικνύεται εκ των προτέρων διαθεσιμότητα για υποχωρήσεις που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν θα οδηγήσουν σε λύση.

«Οι έποικοι πρέπει να φύγουν»

Ο κ. Κενεβέζος υποστήριξε ότι η παραμονή των εποίκων επηρεάζει τον δημογραφικό χαρακτήρα της Κύπρου και το περιεχόμενο μιας μελλοντικής λύσης.

Όταν η δημοσιογράφος έθεσε το ζήτημα των απογόνων εποίκων που γεννήθηκαν στην Κύπρο, καθώς και των μικτών οικογενειών, ο πρώην υπουργός διευκρίνισε ότι αναγνωρίζει την ύπαρξη ανθρωπιστικών ζητημάτων.

Επέμεινε, ωστόσο, ότι η βασική θέση πρέπει να είναι η αποχώρηση των εποίκων, με δυνατότητα συζήτησης συγκεκριμένων εξαιρέσεων στη βάση του διεθνούς δικαίου.

«Οι έποικοι πρέπει να φύγουν», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης οι περιπτώσεις που χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης.

«Το Κέντρο πρέπει να έχει πρόταση, ακόμη και χωρίς επιτυχές αποτέλεσμα»

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο κ. Κενεβέζος επανήλθε στο ζήτημα της πολιτικής εκπροσώπησης του Κέντρου.

Υποστήριξε ότι η αυτόνομη πολιτική πρόταση αποτελεί αναγκαιότητα για τον χώρο, ανεξάρτητα από τις πιθανότητες εκλογικής επιτυχίας στις προεδρικές εκλογές του 2028.

Προειδοποίησε ότι εάν ο κεντρώος χώρος δεν καταφέρει να εκφραστεί πολιτικά ούτε στην επόμενη προεδρική αναμέτρηση, το πρόβλημα θα αποκτήσει βαθύτερες ιδεολογικές διαστάσεις και θα επηρεάσει την πορεία του και στις επόμενες εκλογικές διαδικασίες.

Ακούστε όλη την παρέμβαση του κ. Κενεβέζου στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6 στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση»: