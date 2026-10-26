Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πύραυλο που εκτόξευσαν οι Χούθι - Ξανά στο στόχαστρο το αεροδρόμιο του Ριάντ

Από την πλευρά τους, οι αντάρτες ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν και πάλι το αεροδρόμιο.

Την προηγουμένη, στη σαουδαραβική πρωτεύουσα ακούστηκαν εκρήξεις κι οι κάτοικοι έλαβαν μηνύματα των αρχών που τους προειδοποιούσαν για «αεροπορικές απειλές», καθώς το Ριάντ έχει μετατραπεί τελευταία σε στόχο συνεχών εκτοξεύσεων από πλευράς ανταρτών σε αντίποινα για την υποστήριξη του βασιλείου στις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης.

«Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε βαλλιστικό πύραυλο τον οποίο εκτόξευσε προς την κατεύθυνση του Ριάντ η τρομοκρατική παραστρατιωτική οργάνωση των Χούθι», ανέφερε μέσω X ο εκπρόσωπος της συμμαχίας, ο σαουδάραβας συνταγματάρχης Τούρκι αλ Μάλκι.

Κατόπιν πρόσθεσε ότι η συμμαχία κατέστρεψε τέσσερις πλατφόρμες εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων, καθώς και χώρο αποθήκευσης πυραύλων της Ανσαραλά, η οποία ελέγχει μεγάλο μέρος της Υεμένης.

Η επιχείρηση είχε σκοπό να «αποκόψει γραμμές ανεφοδιασμού της παραστρατιωτικής οργάνωσης των Χούθι που συνδέει τομείς υπό τον έλεγχό της», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της η Ανσαραλά υποστήριξε ότι έπληξε «με βαλλιστικό πύραυλο», ο οποίος έφθασε «με ακρίβεια» στον στόχο του, το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ Βασιλιάς Χαλίντ.

Ακόμη, ανέφερε πως διεξήγαγε επιχείρηση εναντίον «σταθμών άντλησης αργού πετρελαίου (σ.σ.: του αγωγού) Ανατολής-Δύσης με τη βοήθεια drones», που πέτυχε τους στόχους, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του κινήματος για τις στρατιωτικές υποθέσεις Γιαχία Σάρια.

Το αεροδρόμιο είχε κλείσει μετά το πιο φονικό πλήγμα της Ανσαραλά, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους και τραυμάτισε εκατοντάδες άλλους στα μέσα του Οκτωβρίου. Στον ιστότοπό του χθες ανέφερε ότι έγιναν πολλές εσωτερικές και διεθνείς πτήσεις, ιδίως από το Ντουμπάι, από το Παρίσι και από το Κάιρο.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24, έγιναν μόλις μερικές πτήσεις.

Το βράδυ χθες Κυριακή, το αεροδρόμιο έγινε ξανά στόχος στο πλαίσιο τριών επιχειρήσεων με «δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο. Οι άλλες δύο είχαν στόχο αεροπορική βάση στη Χαμίς Μουσάιτ και ναυτική βάση στην Τζαζάν, πρόσθεσε.

Όταν επικοινώνησε με τις σαουδαραβικές αρχές το Γαλλικό Πρακτορείο, δεν του έδωσαν λεπτομέρειες σχετικά με το εύρος της επαναλειτουργίας του αεροδρομίου.

Ράλι Ντακάρ

Η συμμαχία ανέφερε χθες ότι αναχαίτισε δέκα βαλλιστικούς πυραύλους που είχαν εκτοξευτεί εναντίον του νότιου τμήματος του βασιλείου καθώς και πύραυλο τύπου κρουζ που είχε στόχο τη Χαμίς Μουσάιτ.

Η σαουδαραβική πολιτική άμυνα έκανε λόγο για δυο τραυματίες στον νότο από πτώση θραυσμάτων και πολλά κτίρια και οχήματα που υπέστησαν ζημιές.

Στον πόλεμο στην Υεμένη, που γενικεύτηκε το 2014, αναμετρώνται οι αντάρτες της Ανσαραλά με τις κυβερνητικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από το Ριάντ. Η σύρραξη αναζωπυρώθηκε τον Ιούλιο, έπειτα από τέσσερα χρόνια αποκλιμάκωσης, στο πλαίσιο του ευρύτερου πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή», οι οργανωτές του Ράλι Ντακάρ του 2027 ανακοίνωσαν ότι η πιο γνωστή τέτοια διοργάνωση στον κόσμο δεν θα γίνει από την 1η ως τη 15η Ιανουαρίου στη Σαουδική Αραβία, όπως προβλεπόταν αρχικά. Η νέα τοποθεσία θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

Διάφορες άλλες διεθνείς εκδηλώσεις που σχεδιαζόταν να γίνουν στο βασίλειο ήδη ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν μετά την αναζωπύρωση του πολέμου.

Οι μάχες στην Υεμένη έχουν στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους κι έχουν αναγκάσει πάνω από 250.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Η αναζωπύρωση της ένοπλης σύρραξης προκαλεί εξάλλου αναταράξεις στις αγορές ενέργειας, που ήδη κλυδωνίζονταν εξαιτίας του de facto κλεισίματος από το Ιράν του στενού του Ορμούζ, στην άλλη πλευρά της αραβικής χερσονήσου, μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, την 28η Φεβρουαρίου.

Τον Σεπτέμβριο, η Ανσαραλά εξαπέλυσε αστραπιαία έφοδο καταλαμβάνοντας τα παράλια στην Ερυθρά θάλασσα, εδραιώνοντας έτσι τον έλεγχό της στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, το οποίο συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της Διώρυγας του Σουέζ και της Ερυθράς Θάλασσας και η σημασία του οποίου έγινε ακόμη μεγαλύτερη μετά το κλείσιμο του Ορμούζ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ