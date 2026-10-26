Κυβερνοεπιθέσεις με ρωσική «υπογραφή» και στην Κύπρο – Τι αποκαλύπτει έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου

Σύμφωνα με την EPRS, τον Ιούλιο του 2026 τα κράτη μέλη της ΕΕ καταδίκασαν κακόβουλες κυβερνοδραστηριότητες της Ρωσίας. Σε αυτές εμπλέκονταν κρατικοί και μη κρατικοί παράγοντες, από υπηρεσίες πληροφοριών έως κυβερνοεγκληματικές ομάδες, ακτιβιστές του κυβερνοχώρου και ιδιωτικές εταιρείες.

Το σημείωμα αναφέρει ότι διεισδύσεις σε κυβερνητικά δίκτυα ή ενέργειες δολιοφθοράς κατά κρίσιμων υποδομών καταγράφηκαν στην Κύπρο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πολωνία, την Ολλανδία, την Αυστρία, τη Σλοβακία, τη Ρουμανία και τη Φινλανδία.

Η EPRS σημειώνει ότι ο κυβερνοχώρος αξιοποιείται όλο και περισσότερο για υβριδικές δραστηριότητες. Οι κυβερνοεπιθέσεις μπορούν να διαταράξουν κρίσιμες υποδομές και βασικές υπηρεσίες, να χρησιμοποιηθούν για κατασκοπεία ή χειραγώγηση πληροφοριών και να επηρεάσουν στρατιωτικά συστήματα διοίκησης και επικοινωνιών.

Αυξανόμενες υβριδικές απειλές στην Ευρώπη

Κατά την EPRS, το περιβάλλον ασφαλείας στην Ευρώπη γίνεται πιο ασταθές. Χρησιμοποιείται ευρύτερο φάσμα ενεργειών που παραμένουν κάτω από το όριο της ένοπλης σύγκρουσης, αξιοποιούν υφιστάμενες αδυναμίες και επιβαρύνουν οικονομικά και επιχειρησιακά τα ευρωπαϊκά συστήματα άμυνας.

Το ενημερωτικό σημείωμα αναφέρει ότι, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, οι σχετικές προκλήσεις έχουν λάβει διάφορες μορφές. Σε αυτές περιλαμβάνονται η εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, οι παραβιάσεις εναέριου χώρου, οι δραστηριότητες μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και κυβερνοεπιθέσεις εναντίον δημόσιων θεσμών και στρατηγικών υποδομών.

Η EPRS διευκρινίζει, ωστόσο, ότι δεν συνιστά κάθε κυβερνοεπίθεση, περιστατικό με μη επανδρωμένο αεροσκάφος ή άλλη εχθρική ενέργεια αυτομάτως «υβριδική απειλή». Για να χαρακτηριστεί μια ενέργεια μέρος υβριδικής εκστρατείας, εξετάζεται αν χρησιμοποιούνται συντονισμένα διαφορετικά μέσα για την επίτευξη στρατηγικού στόχου.

Σύμφωνα με το σημείωμα, οι υβριδικές απειλές δεν έχουν κατ’ ανάγκην στρατιωτική διάσταση ούτε περιλαμβάνουν χρήση βίας. Ο υβριδικός πόλεμος τοποθετείται στο πιο προχωρημένο στάδιο κλιμάκωσης, όπου μπορεί να γίνεται όλο και μεγαλύτερη χρήση στρατιωτικών μέσων.

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη και κρίσιμες υποδομές

Η EPRS αναφέρεται στην αυξανόμενη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και σημειώνει ότι τουλάχιστον 16 μέλη του ΝΑΤΟ έχουν καταγράψει παραβιάσεις εναέριου χώρου από μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή έχουν εντοπίσει υπολείμματα τέτοιων συστημάτων τα τελευταία δύο χρόνια, κυρίως κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές.

Τέτοια περιστατικά μπορούν, σύμφωνα με την EPRS, να δοκιμάσουν τους χρόνους αντίδρασης της αεράμυνας, να αποκαλύψουν αδυναμίες γύρω από κρίσιμες υποδομές, να διαταράξουν την πολιτική αεροπορία και να προκαλέσουν οικονομικό κόστος.

Η ΕΕ έχει κινηθεί προς την ενίσχυση τόσο της χρήσης όσο και της αντιμετώπισης μη επανδρωμένων συστημάτων. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Άμυνας κατά Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών προβλέπεται να δημιουργήσει στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ πολυεπίπεδο δίκτυο αισθητήρων, συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου και μη επανδρωμένων συστημάτων αναχαίτισης.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα, βασικές υποδομές ραντάρ και άλλες σχετικές υποδομές προβλέπεται να έχουν αναπτυχθεί έως το τέλος του 2026, ενώ η πρωτοβουλία αναμένεται να αρχίσει να λειτουργεί έως το τέλος του 2027.

Τον Οκτώβριο του 2026, η Κομισιόν ανακοίνωσε επιπλέον 130 εκατ. ευρώ μέσω του μέσου για τη διαχείριση των συνόρων και τις θεωρήσεις, για δυνατότητες αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Με την πρόσθετη χρηματοδότηση, η συνολική χρηματοδότηση της ΕΕ μέσω των ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων για τεχνολογίες επιτήρησης και αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών ανέρχεται σε περισσότερα από 500 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ΚΥΠΕ