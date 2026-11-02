Την επαφή με τη βάση επιδιώκει ο Αβέρωφ: Ανακοίνωσε τρεις ανοικτές συζητήσεις ενόψει της κάλπης του ΔΗΣΥ

Με σύνθημα «Μαζί Προχωράμε!», ο πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, διοργανώνει τρεις ανοικτές συζητήσεις με πολίτες, την Τρίτη και την Τετάρτη, σε Αγίους Ομολογητές, Καϊμακλί και Πλατύ. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της υποψηφιότητάς του στην εσωκομματική διαδικασία για την ανάδειξη του υποψηφίου του κόμματος στις προεδρικές εκλογές του 2028.
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Ο πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ και υποψήφιος στην εσωκομματική διαδικασία για τις προεδρικές εκλογές του 2028 προγραμματίζει ανοικτές συναντήσεις σε Ομολογητές, Καϊμακλί και Πλατύ, με σύνθημα «Μαζί Προχωράμε!».
Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο κ. Νεοφύτου απευθύνει πρόσκληση στους πολίτες να συμμετάσχουν στις συναντήσεις, αναφέροντας ότι θα χαρεί να τους δει από κοντά και να ακούσει όσα τους απασχολούν.
Θα χαρώ πολύ να σας δω από κοντά και να ακούσω όσα σας απασχολούν! https://t.co/2VtSZ0Krhr— Averof Neofytou (@AverofCY) November 1, 2026
Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται υπό το σύνθημα «ΑΒΕΡΩΦ 2028, Μαζί Προχωράμε!», με τον πρώην πρόεδρο του ΔΗΣΥ να δίνει έμφαση στην άμεση επικοινωνία με τους πολίτες.
«Φίλες και φίλοι, ελάτε να μιλήσουμε, να σας ακούσω, να μου πείτε όσα σας απασχολούν!», αναφέρεται στο προεκλογικό υλικό που δημοσιοποίησε.
Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, την Τρίτη 3 Νοεμβρίου έχουν προγραμματιστεί δύο συναντήσεις, η πρώτη στις 18:00 στην Ένωση Αγίων Ομολογητών και η δεύτερη στις 19:30 στον Εθνικό Καϊμακλίου.
Θα ακολουθήσει νέα συνάντηση την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, στις 18:00, στον Σταυραετό, στο Πλατύ.
Οι δημόσιες αυτές συγκεντρώσεις εντάσσονται στην προεκλογική δραστηριότητα του Αβέρωφ Νεοφύτου, ενόψει της εσωκομματικής διαδικασίας στον ΔΗΣΥ για τις προεδρικές εκλογές του 2028.
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