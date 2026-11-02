Η επόμενη μάχη στο στρατόπεδο των σοσιαλιστών: Εκλογές τον Δεκέμβριο με τρεις πιθανούς υποψηφίους για την προεδρία

Η Σοφία επαναδιεκδικεί

Η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή έχει εκφράσει δημόσια την πρόθεσή της να επαναδιεκδικήσει την προεδρία της ΕΔΕΚ τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Μάλιστα, στην ομιλία που εκφώνησε στο Καταστατικό Συνέδριο, παρουσιάστηκε ενώπιων των συνέδρων αποφασισμένη, τονίζοντας ότι: «Το πρώτο κεφάλαιο στη νέα σελίδα της ΕΔΕΚ ήδη ξεκίνησε να γράφεται. Η σελίδα γύρισε και δεν γυρίζει πίσω». Επρόκειτο για ένα πολιτικό μήνυμα προς όλους όσοι επιδιώκουν να επαναφέρουν την παλιά τάξη πραγμάτων στο κόμμα.

Στην εκλογική αναμέτρηση της 5ης Σεπτεμβρίου, η κ. Μακρή εξασφάλισε ποσοστό 53,5%, επικρατώντας με μεγάλη άνεση έναντι του Κούλλη Μαυρονικόλα (35,4%) και του Γιώργου Κουττούκη (11,1%). Ήταν όντως το φαβορί της κούρσας, αφού στις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου έλαβε τις περισσότερες ψήφους στα ψηφοδέλτια της ΕΔΕΚ, ξεπερνώντας σε σταυρούς προτίμησης στελέχη της πρώτης γραμμής που φιλοδοξούσαν να ηγηθούν του κόμματος. Το αποτέλεσμα των βουλευτών εκλογών ανέτρεψε τα δεδομένα στην ΕΔΕΚ, φέρνοντας την 27χρονη πρόεδρο της Νεολαίας στο προσκήνιο. Η ίδια αξιοποίησε το μομέντουμ και κατάφερε να εκλεγεί πρόεδρος του κόμματος. Μέχρι στιγμής καταφέρνει να εκφράζει τα μέλη που ζητούν την αλλαγή.

Ωστόσο, η προσπάθεια της νέας προέδρου να ηγηθεί της πολιτικής τάσης για ανανέωση τη φέρνει σε σύγκρουση με την παλιά φρουρά. Μάλιστα, 45 περίπου ημέρες μετά την εκλογή της στην προεδρία, η κ. Μακρή αντιμετώπισε την πρώτη ανοικτή αμφισβήτηση από 11 μέλη του Πολιτικού Γραφείου, τα οποία εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια για ορισμένες αποφάσεις σε σχέση με το Καταστατικό Συνέδριο και τις απολύσεις έμμισθου προσωπικού. Τα 11 μέλη του Πολιτικού Γραφείου, με κοινή επιστολή προς τη νέα πρόεδρο, κατήγγειλαν ότι παρακάμπτονται τα συλλογικά όργανα. Φαίνεται ότι ορισμένες δύσκολες αποφάσεις είχαν πολιτικό κόστος για την πρόεδρο και οδηγούν αναπόφευκτα σε ρήξη με το παλιό κατεστημένο.

Ο Χαννίδης

Από τα 11 μέλη του Πολιτικού Γραφείου που ήρθαν σε ρήξη με την πρόεδρο της ΕΔΕΚ, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο Μάριος Χαννίδης. Πρόκειται για ένα πολιτικό πρόσωπο που εκφράζει με δυναμισμό τις θέσεις του, το οποίο ήταν έτοιμο να διεκδικήσει την προεδρία και στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις. Στις εκλογές της 1ης Ιουνίου 2025 έκανε πίσω για χάρη της ενότητας και στην αναμέτρηση του περασμένου Ιούλη αποφάσισε τελικά να στηρίξει την υποψηφιότητα του Κούλλη Μαυρονικόλα.

Η απουσία των «11» από το Καταστατικό Συνέδριο και οι επικρίσεις που διατυπώνει δημόσια ο Μάριος Χαννίδης, δείχνουν ότι υπάρχει ένας αντιπολιτευτικός πόλος μέσα στην ΕΔΕΚ, το μέγεθος του οποίου θα διαφανεί στις εκλογές του Δεκέμβρη με το εάν υπάρξει κάποιος εκφραστής αυτής της τάσης. Πάντως, ο κ. Χαννίδης δήλωσε την Παρασκευή στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα», που μεταδίδεται από το ραδιόφωνο του Πολίτη, ότι δεν έχει λάβει ακόμη την απόφαση για το εάν θα διεκδικήσει την προεδρία. Αυτό θα κριθεί από τις διαβουλεύσεις των επόμενων ημερών και το κατά πόσο θα τύχει της στήριξης όλων όσοι διαφωνούν με την παρουσία της κ. Μακρή στην ηγεσία.

Στις δημόσιές του τοποθετήσεις, ο κ. Χαννίδης τονίζει ότι έχει θέσει ως προτεραιότητα την ενότητα και την ανασυγκρότηση της ΕΔΕΚ. Δύο θέσεις που εκφράζουν κυρίως όσοι επιρρίπτουν ευθύνες στην προηγούμενη ηγεσία για τη διάσπαση των προηγούμενων ετών και την αποδυνάμωση του κόμματος. Ωστόσο, διατυπώνει επικρίσεις κατά ορισμένων στελεχών που επέστρεψαν πρόσφατα στο κόμμα, υποστηρίζοντας ότι αυτά τα πρόσωπα «επιτίθενται καθημερινά στην προηγούμενη ηγεσία και στο υφιστάμενο Πολιτικό Γραφείο». Είναι φανερό, δηλαδή, ότι Μάριος Χαννίδης επιχειρεί να συγκεράσει τις δύο βασικές τάσεις εντός της ΕΔΕΚ. Αποφεύγει τη σύγκρουση με το στρατόπεδο των σιζοπουλικών αλλά ταυτόχρονα διεκδικεί θέση στη νέα κατάσταση πραγμάτων.

Κωστής Ευσταθίου

Η επιστροφή στην ΕΔΕΚ του τέως βουλευτή Λευκωσίας, Κωστή Ευσταθίου, δημιούργησε τον τρίτο πόλο, του οποίου το μέγεθος είναι άγνωστο. Ο ίδιος παρουσιάζεται προβληματισμένος με το Καταστατικό Συνέδριο, θέλοντας έτσι να κρατήσει ορισμένες αποστάσεις από τη νέα ηγεσία. Δήλωσε, μάλιστα, στο ΠΟΛcast του Πολίτη ότι εντός των επόμενων ημερών θα αποφασίσει εάν θα διεκδικήσει την προεδρία της ΕΔΕΚ στο εκλογικό συνέδριο του Δεκέμβρη.

Πρόκειται για ένα πρόσωπο με βαρύ επίθετο και δύο θητείες στη Βουλή. Διετέλεσε, επίσης, δήμαρχος Λατσιών και χαίρει σεβασμού εντός του κόμματος, παρά την απόφαση του Μαρίνου Σιζόπουλου να τον αποβάλει από μέλος της ΕΔΕΚ, διότι στήριξε την υποψηφιότητα του Γιώργου Κολοκασίδη στις προεδρικές εκλογές του 2023 αντί τον υποψήφιο που στήριξε το κόμμα (Νίκος Χριστοδουλίδης). Σίγουρα δεν θα μπορέσει να εξασφαλίσει τη στήριξη των σιζοπουλικών, ωστόσο μπορεί να παρεισφρήσει στο στρατόπεδο των «ανανεωτικών». Πάντως, τις προηγούμενες ημέρες ο κ. Ευσταθίου κατέθεσε ενώπιον της Σοφίας Χριστοδούλου Μακρή πρόταση για συμπροεδρία, αλλά δεν έλαβε θετική απάντηση.

Ο κ. Ευσταθίου είναι ο μοναδικός από τους εν δυνάμει υποψηφίους που άνοιξε τα χαρτιά του σε σχέση με τις προεδρικές εκλογές του 2028. Συγκεκριμένα, τάχθηκε υπέρ της αυτόνομης καθόδου της ΕΔΕΚ, διαμορφώνοντας τη δική της πολιτική πρόταση. Τόνισε δε την ανάγκη η ΕΔΕΚ να συνεργαστεί με κόμματα που έχουν τις ίδιες θέσεις στο Κυπριακό, δείχνοντας προς το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, που διαφωνεί εξίσου με τον διζωνικό χαρακτήρα της επιδιωκόμενης λύσης.

Κριτήριο ψήφου

Μεταξύ της προέδρου της ΕΔΕΚ και των δύο ενδιαφερομένων δεν φαίνεται να υπάρχουν βαθιές ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές. Ως εκ τούτου, τα μέλη της ΕΔΕΚ θα κληθούν να επιλέξουν το πρόσωπο που θεωρούν κατάλληλο να ηγηθεί του κόμματος σε αυτή τη δύσκολη φάση. Βέβαια, είναι λογικό ότι η πυκνότητα των εσωκομματικών εκλογών θα έχει κουράσει τα μέλη της ΕΔΕΚ και άρα προσδοκούν πώς σύντομα θα υπάρξει μια σταθερότητα στο κόμμα.

Συνεπώς, στις εκλογές του ερχόμενου Δεκέμβρη αναμένεται ότι θα κερδίσει ο υποψήφιος ή υποψήφια που θα μπορέσει να πείσει την πλειοψηφία των μελών πως μπορεί να απαλλάξει το κόμμα από την αστάθεια και την αβεβαιότητα. Πέραν τούτου, τα μέλη της ΕΔΕΚ θα επιλέξουν το πρόσωπο που πιστεύουν ότι μπορεί να πετύχει την ανασυγκρότηση και την πολιτική ενδυνάμωση της παράταξης.