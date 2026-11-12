«Προφανώς ο κ. Κουλιας δεν γνωρίζει»: Απαντά στον βουλευτή του ΔΗΚΟ ο ΥΠΕΣ για τα περί προσλήψεων στο δημόσιο χωρίς εξετάσεις

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο αναφέρεται στις επτά θέσεις Διευθυντή Εσωτερικών (Κλ. Α15(i)) και στις 20 θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Εσωτερικών (Κλ. Α13(ii)), σημειώνοντας ότι πρόκειται για θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής, οι οποίες πληρώθηκαν βάσει των διατάξεων του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.

Προφορικές εξετάσεις και αξιολόγηση υποψηφίων

Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι Συμβουλευτικές Επιτροπές που συστάθηκαν για τις συγκεκριμένες διαδικασίες είχαν τη διακριτική ευχέρεια, όπως προβλέπει η νομοθεσία, να προχωρήσουν σε προφορική εξέταση των υποψηφίων.

Όπως αναφέρεται, κατά την αξιολόγηση λήφθηκαν υπόψη:

Τα αποτελέσματα των προφορικών εξετάσεων.

Τα προσόντα των υποψηφίων.

Οι προσωπικοί φάκελοι.

Οι ετήσιες υπηρεσιακές εκθέσεις.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονταν στις αιτήσεις τους.

Στη συνέχεια υποβλήθηκαν αιτιολογημένες εκθέσεις και συστάσεις προς την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), η οποία αποτελεί το αρμόδιο διορίζον όργανο και όχι το Υπουργείο Εσωτερικών.

Αναφορά στη χρονική συγκυρία

Το Υπουργείο εκφράζει έκπληξη για την ανάδειξη του ζητήματος δύο χρόνια μετά την έναρξη των σχετικών διαδικασιών.

Υπενθυμίζει ότι:

Οι επτά θέσεις Διευθυντή Εσωτερικών δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα στις 27 Ιανουαρίου 2023 και πληρώθηκαν με απόφαση της ΕΔΥ στις 20 Σεπτεμβρίου 2024.

Οι 20 θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Εσωτερικών δημοσιεύθηκαν στις 3 Φεβρουαρίου 2023 και πληρώθηκαν με απόφαση της ΕΔΥ στις 12 Δεκεμβρίου 2024.

«Η διαδικασία ήταν καθόλα νομότυπη»

Καταληκτικά, το Υπουργείο Εσωτερικών διαβεβαιώνει ότι η πλήρωση των συγκεκριμένων θέσεων πραγματοποιήθηκε απολύτως νόμιμα και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Παράλληλα, αναφέρει ότι δεν προτίθεται να προβεί σε περαιτέρω σχολιασμό των ισχυρισμών του βουλευτή, τους οποίους χαρακτηρίζει ανυπόστατους.

Οι καταγγελίες του Ζαχαρία Κουλία

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ζαχαρίας Κουλίας κατήγγειλε σήμερα στην Επιτροπή Εσωτερικών ότι περίπου 160 θέσεις στο δημόσιο καλύφθηκαν με αναβαθμίσεις προσωπικού χωρίς εξετάσεις και χωρίς να τηρηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Υποστήριξε ότι πολλοί από τους αναβαθμισμένους λειτουργούς δεν επιθυμούν να μετακινηθούν στις επαρχιακές διοικήσεις, προκαλώντας σοβαρά κενά στελέχωσης και δυσλειτουργίες. Έπαρχοι και εκπρόσωποι των κοινοτήτων προειδοποίησαν ότι η έλλειψη έμπειρου προσωπικού δυσχεραίνει την εξυπηρέτηση των πολιτών και απειλεί την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Λειτουργοί των επαρχιακών διοικήσεων ανέφεραν ότι δέχονται πιέσεις να παραδώσουν τα καθήκοντά τους, ενώ εκτιμήθηκε ότι απαιτούνται δύο έως τρία χρόνια για την εκπαίδευση αντικαταστατών. Βουλευτές από διαφορετικά κόμματα εξέφρασαν ανησυχία για τις επιπτώσεις των μετακινήσεων, κάνοντας λόγο για υποβάθμιση της λειτουργίας των επαρχιακών διοικήσεων και της εξυπηρέτησης των πολιτών.