Botox με προορισμό τη... Ρώμη - Κατάσχεσαν 399 φιαλίδια στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου (φώτος)

Σύμφωνα με το Τμήμα Τελωνείων, γύρω στη 1:00 τα ξημερώματα της 12ης Νοεμβρίου, λειτουργοί που εκτελούσαν καθήκοντα στο σημείο διέλευσης ανέκοψαν για έλεγχο όχημα με τουρκοκυπριακούς αριθμούς εγγραφής, το οποίο οδηγούσε 38χρονος Τουρκοκύπριος.

Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν μέσα σε τσαντάκι, το οποίο βρισκόταν σε ταξιδιωτική αποσκευή, 399 φιαλίδια botox, τα οποία κατασχέθηκαν για παραβάσεις του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής και του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Νόμου.

Ο 38χρονος συνελήφθη, ενώ κατασχέθηκε και το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των σκευασμάτων.

Εξώδικος συμβιβασμός €10.000

Στη συνέχεια, το εμπλεκόμενο πρόσωπο αφέθηκε ελεύθερο αφού έγινε αποδεκτή πρότασή του για εξώδικο συμβιβασμό της υπόθεσης με την καταβολή €9.000 για τα κατασχεθέντα σκευάσματα και €1.000 για την απόδοση του οχήματός του.

Από τις πρώτες εξετάσεις των Αρχών προκύπτει ότι ο 38χρονος φέρεται να είχε ως προορισμό τη Ρώμη της Ιταλίας, μέσω τρίτης χώρας, μετά την αναχώρησή του από το Αεροδρόμιο Λάρνακας.