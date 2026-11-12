Στον εντοπισμό και την κατάσχεση 399 φιαλιδίων φαρμακευτικών σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται σε αισθητικές επεμβάσεις (botox) προχώρησαν λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο σημείο διέλευσης του Αγίου Δομετίου.
Botox με προορισμό τη... Ρώμη - Κατάσχεσαν 399 φιαλίδια στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου (φώτος)
Από τον έλεγχο προέκυψε πως τα φιαλίδια προήλθαν από τρίτη χώρα και ο 38χρονος Τουρκοκύπριος κατευθυνόταν προς το Αεροδρόμιο Λάρνακας.
Σύμφωνα με το Τμήμα Τελωνείων, γύρω στη 1:00 τα ξημερώματα της 12ης Νοεμβρίου, λειτουργοί που εκτελούσαν καθήκοντα στο σημείο διέλευσης ανέκοψαν για έλεγχο όχημα με τουρκοκυπριακούς αριθμούς εγγραφής, το οποίο οδηγούσε 38χρονος Τουρκοκύπριος.
Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν μέσα σε τσαντάκι, το οποίο βρισκόταν σε ταξιδιωτική αποσκευή, 399 φιαλίδια botox, τα οποία κατασχέθηκαν για παραβάσεις του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής και του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Νόμου.
Ο 38χρονος συνελήφθη, ενώ κατασχέθηκε και το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των σκευασμάτων.
Εξώδικος συμβιβασμός €10.000
Στη συνέχεια, το εμπλεκόμενο πρόσωπο αφέθηκε ελεύθερο αφού έγινε αποδεκτή πρότασή του για εξώδικο συμβιβασμό της υπόθεσης με την καταβολή €9.000 για τα κατασχεθέντα σκευάσματα και €1.000 για την απόδοση του οχήματός του.
Από τις πρώτες εξετάσεις των Αρχών προκύπτει ότι ο 38χρονος φέρεται να είχε ως προορισμό τη Ρώμη της Ιταλίας, μέσω τρίτης χώρας, μετά την αναχώρησή του από το Αεροδρόμιο Λάρνακας.
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