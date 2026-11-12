Τα είπαν Χριστοδουλίδης, Μητσοτάκης και Μακρόν για τον GSI και το Abeille Marengo – Καίει την Τουρκία η τελωνειακή ένωση

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo συνεχίζει τις εργασίες του και βρίσκεται πλέον σε διεθνή χωρικά ύδατα. Το πλοίο δέχθηκε μικρή ενόχληση από τουρκικό ασύρματο, ωστόσο οι εργασίες προχωρούν κανονικά.

Την Πέμπτη ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επικοινώνησε επίσης με τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ειδικό Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Κύπρο, Ραφαέλε Φίτο. Από την ενημέρωση προκύπτει ότι η πορεία ένταξης της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν εξελίσσεται σύμφωνα με τον σχεδιασμό.

Το θέμα είχε συζητήσει την Τετάρτη στην Αττάλεια και με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η διαδικασία προχωρά κανονικά ως προς το σκέλος που αναμένεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Λευκωσία εξακολουθεί να επιδιώκει την ένταξη το συντομότερο δυνατό και εντός του 2027.

Σε σχέση με το Κυπριακό και την Τουρκία, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Φίτο θα μεταφέρει στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών πως η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων αποτελεί «κλειδί» για την Ευρώπη. Θα τονιστεί ότι οι συνομιλίες θα πρέπει να αρχίσουν από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά το 2017.

Εάν η Τουρκία απαντήσει αρνητικά, δεν θα αρχίσει η συζήτηση για αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης, σύμφωνα με την ενημέρωση.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι το ενδιαφέρον της Άγκυρας στις ευρωτουρκικές σχέσεις επικεντρώνεται σε τρία ζητήματα: την απελευθέρωση των θεωρήσεων, το πρόγραμμα SAFE και την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης. Για τα δύο πρώτα υπάρχουν αντιδράσεις από κράτη μέλη, ενώ για την τελωνειακή ένωση εκτιμάται ότι είναι ευκολότερο να επιτευχθεί ομοφωνία.

Η έναρξη συζητήσεων για την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης με αντάλλαγμα την επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό μπορεί να προχωρήσει παράλληλα, αλλά θα είναι αναστρέψιμη διαδικασία εάν η Τουρκία δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της.

Ερωτηθείσες εάν οι διπλωματικές επαφές δείχνουν ότι η Τουρκία θα κάνει το αναμενόμενο βήμα στο Κυπριακό με αντάλλαγμα την έναρξη των συζητήσεων για την τελωνειακή ένωση, οι ίδιες πηγές εκτίμησαν ότι οι ενδείξεις που έχουν ο Αντόνιο Γκουτέρες και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση.

Πηγή: ΚΥΠΕ