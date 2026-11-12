Επιλέγει Αβέρωφ Νεοφύτου ο Χαράλαμπος Σταυρίδης για το χρίσμα του ΔΗΣΥ: «Μπορεί να περάσει στον δεύτερο γύρο και να εκλεγεί Πρόεδρος»

Όπως αναφέρει, τόσο ο Αβέρωφ Νεοφύτου όσο και ο Γιώργος Παμπορίδης αποτελούν αξιόλογες πολιτικές προσωπικότητες που διεκδικούν επάξια το χρίσμα του κόμματος για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028, σημειώνοντας παράλληλα ότι θα στηρίξει όποιον από τους δύο επιλέξει η πλειοψηφία των μελών της παράταξης.

Ωστόσο, όπως τονίζει, στην εσωκομματική διαδικασία επιλέγει να στηρίξει τον κ. Νεοφύτου.

Αναφορά στην οικονομική κρίση του 2013

Ο κ. Σταυρίδης υποστηρίζει ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της οικονομικής κρίσης του 2013 και στη στήριξη της κυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη.

«Χωρίς τον Αβέρωφ Νεοφύτου η κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη, η δική μας διακυβέρνηση, δεν θα μπορούσε ποτέ να διασώσει την κυπριακή οικονομία από τον πρωτόγνωρο οικονομικό όλεθρο του 2013», αναφέρει.

«Πρωταγωνιστικός ρόλος στις μεταρρυθμίσεις»

Παράλληλα, αποδίδει στον πρώην πρόεδρο του ΔΗΣΥ σημαντική συμβολή στην προώθηση μεταρρυθμίσεων κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Αναστασιάδη, κάνοντας αναφορά μεταξύ άλλων στο ΓεΣΥ, στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, στη μείωση της στρατιωτικής θητείας και σε μέτρα που λήφθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας.

Κριτική στην παρούσα διακυβέρνηση

Ο κ. Σταυρίδης ασκεί επίσης κριτική στη σημερινή διακυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται περισσότερη δράση.

Όπως αναφέρει, η πατρίδα χρειάζεται «δράση και όχι την αδράνεια και αναποφασιστικότητα που χαρακτηρίζει την παρούσα διακυβέρνηση», τόσο σε ζητήματα εσωτερικής διακυβέρνησης και διαφάνειας όσο και στη διαχείριση του Κυπριακού.

Αναφορά στο Κυπριακό

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στο Κυπριακό, εκφράζοντας την άποψη ότι το εθνικό ζήτημα βρίσκεται σε οριακό σημείο σε σχέση με τις προοπτικές εξεύρεσης λύσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για τακτικισμούς ή κινήσεις εντυπωσιασμού που δεν οδηγούν σε ουσιαστική πρόοδο στις προσπάθειες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων.

«Έχει περισσότερες πιθανότητες εκλογής»

Καταληκτικά, ο Χαράλαμπος Σταυρίδης υποστηρίζει ότι επιλέγει τον Αβέρωφ Νεοφύτου επειδή θεωρεί πως διαθέτει περισσότερες πιθανότητες να περάσει στον δεύτερο γύρο των Προεδρικών Εκλογών και τελικά να εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας.