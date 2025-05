Χριστοδουλίδης: Μια ισχυρή Γερμανία είναι ζωτικής σημασίας για την Ευρώπη - Συνεχάρη τον Μερτς

Μία ισχυρή Γερμανία είναι ζωτικής σημασίας για την Ευρώπη, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, συγχαίροντας τον νεοεκλεγέντα Γερμανό Καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς.

"Συνεχάρηκα τον Φρίντριχ Μερτς για το ότι έγινε επισήμως Καγκελάριος. Μια ισχυρή Γερμανία είναι ζωτικής σημασίας για την Ευρώπη. Δεσμευόμαστε να εργαστούμε μαζί διμερώς και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ειδικά ενόψει της Προεδρίας του Συμβουλίου από την Κύπρο το 2026", σημείωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε ανάρτησή του στο Χ το βράδυ της Τρίτης.

Η ανάρτηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη:

I congratulated @_FriedrichMerz on officially becoming Chancellor. A strong Germany is vital for Europe. Committed to working together bilaterally & in the European Council

especially ahead of Cyprus' Presidency of the Council in 2026, 🇨🇾🇪🇺🇩🇪 pic.twitter.com/ahigv8SK9e