Ο Ρώσος Υπ. Εξωτερικών έφτασε στο Άνκορατζ για τη συνάντηση κορυφής με ΗΠΑ

Στο Άνκορατζ της Αλάσκα έφτασε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, προκειμένου να συμμετάσχει στην σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας, που θα πραγματοποιηθεί αργότερα μέσα στη μέρα.

Ο Ρώσος αξιωματούχος αρνήθηκε να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής μεταξύ Πούτιν και Τραμπ. «Δεν κάνουμε καμία πρόβλεψη», δήλωσε κατά την άφιξή του στο Άνκορατζ, φορώντας ένα φούτερ με στάμπα που φαινόταν να γράφει τη λέξη "ΕΣΣΔ" στα ρωσικά.

«Ξέρουμε ότι έχουμε τα επιχειρήματά μας και η θέση μας είναι σαφής και αδιαμφισβήτητη. Θα την παρουσιάσουμε», πρόσθεσε.

Η σύνοδος κορυφής του Προέδρου των ΗΠΑ με τον ομόλογό του της Ρωσίας είναι προγραμματισμένο να γίνει στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Κύπρου).

ΚΥΠΕ