Οι νεκροί από πλημμύρες ξεπερνούν τους 120 στο Πακιστάν και τους 60 στην Ινδία

Περίπου 120 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από καταρρακτώδεις βροχές στο βόρειο Πακιστάν τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα, αυξάνοντας τον αριθμό των νεκρών από την έναρξη των μουσώνων στα τέλη Ιουνίου σε περισσότερους από 400.

Τουλάχιστον 110 θάνατοι έχουν καταγραφεί μόνο στην ορεινή επαρχία Χιμπέρ-Παχτούνκουα, η οποία συνορεύει με το Αφγανιστάν, σύμφωνα με την επαρχιακή Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών, ενώ άλλοι επτά έχουν χάσει τη ζωή τους στο Κασμίρ.

Στην Ινδία, σωστικά συνεργεία ανέσυραν πτώματα από την λάσπη και τα ερείπια σήμερα, μετά την πρόσφατη φονική πλημμύρα που έπληξε χωριό των Ιμαλαΐων, σκοτώνοντας τουλάχιστον 60 ανθρώπους και παρασύροντας δεκάδες άλλους.

Οι έντονες βροχοπτώσεις που σάρωσαν το χωριό Τσισότι στο υπό ινδική διοίκηση Κασμίρ την Πέμπτη, προκάλεσαν χείμαρρους νερού και λάσπης, αφήνοντας δεκάδες αγνοούμενους, συμπεριλαμβανομένων Ινδουιστών προσκυνητών που επισκέπτονταν ένα ιερό. Αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη θανατηφόρα πλημμυρική καταστροφή στην Ινδία αυτόν τον μήνα.

Σύμφωνα με αρχές της χώρας, μια μεγάλη αυτοσχέδια κουζίνα στο Τσισότι, όπου βρίσκονταν περισσότεροι από 100 προσκυνητές, παρασύρθηκε ολοσχερώς από τα ορμητικά νερά των χειμάρρων.

Ο Πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι αναφέρθηκε στις καταστροφικές πλημμύρες στην ομιλία του για την Ημέρα Ανεξαρτησίας στο Νέο Δελχί την Παρασκευή. «Τις τελευταίες ημέρες, αντιμετωπίζουμε φυσικές καταστροφές, κατολισθήσεις, νεροποντές και πολλές άλλες καταστροφές», είπε. «Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας προς τους πληγέντες. Οι κυβερνήσεις των πολιτειών και η κεντρική κυβέρνηση συνεργάζονται με όλες τους τις δυνάμεις».

