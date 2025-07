Γιώργος Κουκουμάς για Συνέδριο ΑΚΕΛ: Αντεπίθεση σε όλα τα επίπεδα

Της Μαρίας Θεριστή

Την πρώτη εφ' όλης της ύλης συνέντευξη μετά την εκλογή του στο Πολιτικό Γραφείο και την Κεντρική Γραμματεία του ΑΚΕΛ, έδωσε στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 και 97.6 ο βουλευτής του κόμματος Γιώργος Κουκουμάς ο οποίος έλαβε νέα εντολή για τη συνέχιση των καθηκόντων του και ως εκπρόσωπος τύπου του κόμματος.

Το πρόσημο εκτίμησε μεταξύ άλλων, για όλη αυτή την εκατοντάχρονη πορεία, είναι καθαρά θετικό. Το ΑΚΕΛ προτσφερε στην πατρίδα του, και για τους εργαζόμενους και για τον λαό.

Μιλώντας στην εκπομπή "Κοσμοθεωρείο", και ως μέλος πλέον του Νέου Πολιτικού Γραφείου και της Κεντρικής Γραμματείας, υπογράμμισε, το γεγονός ότι το ΑΚΕΛ άντεξε ένα αιώνα, παρόλο που υπέστη δοκιμασίες και πολεμική, όπως εκτίμησε, που καμία άλλη πολιτική δύναμη στον τόπο δεν έχει περάσει.

Όσον αφορά στο νόημα που εξάγεται από το συνέδριο, εκτίμησε, ότι αυτό είναι η αντεπίθεση σε όλα τα επίπεδα.

Προκύπτουν, ανέφερε, τρεις συνιστώσες από το συνέδριο: Η πρώτη είναι η στροφή και περισσότερη επικέντρωση σε αυτό που ονομάζουμε κοινωνική ατζέντα δηλαδή εργασιακά, ακρίβεια, στεγαστικό, καθημερινά πρόβλήματα του κόσμου επειδή αυτά περιμένει ο κόσμος από ένα κόμμα των εργαζομένων και από την αριστερά και αυτό περιμένει μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, η οποία πιέζεται πάρα πολύ όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και λόγω του κόστους ζωής και της εργασιακής ανασφάλειας και λόγω του ότι ζούμε σε μία μεγάλη κοινωνική αντίθεση. Το δεύτερο που βγαίνει από το συνέδριο, συνέχισε, είναι ότι θα ενισχύσουμε τη ψηφιακή μας παρουσία για να φτάνει το μήνυμά μας παντού και το τρίτο είναι το άνοιγμα στην νέα γενιά του τόπου για να δώσουμε χώρο και τόπο στους νέους ανθρώπους αλλά και για να είναι προτεραιότητα όσα αφορούν την νεολαία στη δράση της αριστεράς.

Μεταξύ άλλων, ο κος Κουκουμάς αναφέρθηκε και σε ευρύτερα ζητήματα της αριστεράς σήμερα, στις δύσκολες στιγμές που υπήρξαν για το κόμμα αλλά και στην αυτοκριτική, και στην εμπειρία από την οποία τα μέλη του βγαίνουν σοφότερα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, απάντησε και σε σχετικές ερωτήσεις αναφορικά με το κατά πόσον και τα κόμματα κουβαλούν αδιαχείριστα τραύματα, ενώ αναφερόμενος ειδικότερα στο 2004, εκτίμησε ότι προφανώς άφησε τραύματα, όμως ακολούθησε σχέδιο λύσης αργότερα, όπως είπε πολύ καλύτερο, το οποίο είχε την έκβαση που όλοι γνωρίζουμε.

Εκτίμησε επίσης ότι δεν υπάρχουν σήμερα αμφισημίες στην αριστερά απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά πόσο είναι ευδιάκριτο σήμερα το όραμα της αριστεράς στην κοινωνία.

Ολόκληρη η συνέντευξη του Γιώργου Κουκουμά στο ηχητικό που ακολουθεί:

