Κουλλά: «Ώρα για πράξεις στα γήπεδα των προσφυγικών σωματείων»

Ο Βουλευτής Αμμοχώστου του ΔΗΣΥ ζητά δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Την ανάγκη να περάσει η κυβέρνηση «από τις επαναλαμβανόμενες υποσχέσεις στις πράξεις» σε ό,τι αφορά τα γήπεδα των προσφυγικών σωματείων, τονίζει ο Βουλευτής Αμμοχώστου και Εκπρόσωπος Τύπου του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ονούφριος Κουλλά.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Κουλλάς σημειώνει ότι το ζήτημα των γηπέδων δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο συνεχών εξαγγελιών ή πολιτικής εκμετάλλευσης. «Οι αρμόδιες κυβερνητικές αρχές το γνωρίζουν εδώ και καιρό. Συζητήθηκε ουκ ολίγες φορές στη Βουλή και ζήσαμε τις γνωστές αντιφάσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η μη αδειοδότηση των γηπέδων δεν αποτελεί λύση, καλώντας την κυβέρνηση να προχωρήσει στη διαμόρφωση ενός δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των εξαγγελιών της. «Καμία άλλη ολιγωρία δεν αιτιολογείται», τονίζει, επισημαίνοντας πως τα προσφυγικά σωματεία χρειάζονται στήριξη στην πράξη και όχι άλλες καθυστερήσεις.

Το θέμα της υποδομής των γηπέδων των προσφυγικών ομάδων έχει επανειλημμένα απασχολήσει το Κοινοβούλιο, με τις συζητήσεις να καταλήγουν, όπως καταγγέλλει ο κ. Κουλλάς, σε αντιφατικές τοποθετήσεις και χωρίς συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Οι πιέσεις από πλευράς σωματείων και τοπικών φορέων συνεχίζονται, με αίτημα την άμεση εξεύρεση βιώσιμης και οριστικής λύσης.

