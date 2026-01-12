Η Κούβα απαντά στον Τραμπ: Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε την πατρίδα μέχρι την τελευταία ρανίδα αίματος

Χιονόπτωση και ομίχλη επηρεάζουν την διέλευση υπό όρους

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ απέρριψε την απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η Κούβα θα πρέπει να συνάψει συμφωνία με την Ουάσινγκτον, «πριν είναι πολύ αργά» καθώς δεν θα της δοθεί άλλο πετρέλαιο ή χρήματα από τη Βενεζουέλα.

«Η Κούβα είναι ένα ελεύθερο, ανεξάρτητο και κυρίαρχο έθνος. Κανείς δεν μας υπαγορεύει τι θα κάνουμε», έγραψε ο Ντίαζ-Κανέλ στην πλατφόρμα Χ.

«Η Κούβα δεν επιτίθεται. Δέχεται επιθέσεις από τις ΗΠΑ εδώ και 66 χρόνια και δεν απειλεί. Προετοιμάζεται, είναι έτοιμη να υπερασπιστεί την πατρίδα μέχρι την τελευταία ρανίδα αίματος».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την προτεινόμενη συμφωνία του.

Οι απειλές Τραμπ προς την Κούβα: Συμφωνείστε με τις ΗΠΑ πριν να είναι αργά

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι δεν θα δοθεί άλλο πετρέλαιο ή χρήματα από τη Βενεζουέλα στην Κούβα, λέγοντας ότι θα πρέπει να συνάψει συμφωνία με την Ουάσινγκτον, «πριν είναι πολύ αργά».

ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΛΛΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Ή ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ – ΜΗΔΕΝ! Προτείνω ανεπιφύλακτα ότι θα κάνουν μία συμφωνία, ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ”, έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του, Truth Social.

“Η Κούβα έζησε για αρκετά χρόνια από τις μεγάλες ποσότητες ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ και ΧΡΗΜΑΤΩΝ που έρχονταν από τη Βενεζουέλα”, ανέφερε ο Τραμπ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

 

