Επιστολή ΥΠΕΣ στη Βουλή - Κόλπα με τις άδειες μασάζ στις παραλίες
Η κείμενη νομοθεσία δεν προβλέπει την παραχώρηση άδειας για υπηρεσίες μασάζ και συναφείς υπηρεσίες ευεξίας στις παραλίες. Παρά ταύτα, κάποιοι δήμοι έχουν προχωρήσει στην αδειοδότηση τέτοιων επιχειρήσεων και πλανόδιων εφαρμόζοντας τον νόμο περί πλανόδιας πώλησης αγαθών, παρ' όλο που δεν πρόκειται για πώληση αγαθών αλλά για παροχή υπηρεσιών, όπως κατήγγειλε ο υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, στη Βουλή
