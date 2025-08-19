Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Επιστολή ΥΠΕΣ στη Βουλή - Κόλπα με τις άδειες μασάζ στις παραλίες

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Η κείμενη νομοθεσία δεν προβλέπει την παραχώρηση άδειας για υπηρεσίες μασάζ και συναφείς υπηρεσίες ευεξίας στις παραλίες. Παρά ταύτα, κάποιοι δήμοι έχουν προχωρήσει στην αδειοδότηση τέτοιων επιχειρήσεων και πλανόδιων εφαρμόζοντας τον νόμο περί πλανόδιας πώλησης αγαθών, παρ' όλο που δεν πρόκειται για πώληση αγαθών αλλά για παροχή υπηρεσιών, όπως κατήγγειλε ο υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, στη Βουλή

Ο υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, με απαντητική του επιστολή προς τη Βουλή, ημερομηνίας 12/08/2024, καταγγέλλει δημοτικές Αρχές ότι παραχωρούν άδειες για υπηρεσίες μασάζ και άλλες συναφείς υπηρεσίες ευεξίας στις παραλίες χωρίς να προβλέπει κάτι τέτοιο η νομοθεσία. «Ορισμένες τοπικές Αρχές έχουν εκδώσει άδειες για υπηρεσίες μασάζ στο πλαίσιο πλανόδιας πώλησης με βάση το άρθρο 59 του Περί Δήμων Νόμου του 2022 [Ν. 52(...

